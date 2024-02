CENTROSANTACHIARA.IT/ TRENTO * “DE GASPERI – L’EUROPA BRUCIA”: « MALORE IN SCENA PER L’ATTORE PIEROBON, ANNULLATE LE REPLICHE AL TEATRO SOCIALE »

15.31 - venerdì 2 febbraio 2024

“De Gasperi: l’Europa brucia”: annullate tutte le repliche al Teatro Sociale dopo il malore accusato ieri sera dall’attore protagonista, Paolo Pierobon. L’attore pluripremiato e recentemente insignito del Nastro d’argento per l’interpretazione del film “Rapito” di Bellocchio, sta fortunatamente meglio ed è stato già dimesso dall’ospedale. Maggiori informazioni su eventuali recuperi e rimborsi nei prossimi giorni

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento comunica che, ieri sera, giovedì 1. febbraio, in occasione del debutto in prima assoluta dello spettacolo “De Gasperi: l’Europa brucia” di Angela Dematté per la regia di Carmelo Rifici al Teatro Sociale di Trento, l’interprete principale, Paolo Pierobon, dopo pochi minuti dall’inizio della recita ha accusato un malore in scena che ha reso necessaria l’immediata sospensione dello spettacolo.

L’attore è stato prontamente soccorso da quattro medici presenti tra il pubblico, e successivamente trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

Fortunatamente, Paolo Pierobon non ha mai perso conoscenza e si è ripreso quasi subito. Le sue condizioni sono state giudicate in miglioramento dai medici, tant’è che l’attore è già stato dimesso dall’ospedale.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara ci tiene a ringraziare il pubblico presente per la comprensione dimostrata, e soprattutto i medici in sala che si sono prontamente messi a disposizione, oltre al servizio sanitario provinciale per il pronto intervento, e invia a Paolo Pierobon un grandissimo abbraccio e un augurio di pronta guarigione.

In merito alle prossime rappresentazioni (lo spettacolo era in programma al Teatro Sociale di Trento da giovedì 1 a domenica 4 febbraio), il Centro S. Chiara comunica che tutte le repliche previste sono state annullate, compreso il Foyer del Teatro con la compagnia che avrebbe dovuto tenersi nella giornata odierna alle ore 17.30.

Maggiori informazioni circa eventuali recuperi dello spettacolo e rimborsi dei biglietti acquistati verranno tempestivamente comunicate dal Centro S. Chiara nei prossimi giorni attraverso i propri canali.

Si ricorda che lo spettacolo “De Gasperi: l’Europa brucia” è una coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, LAC Lugano Arte e Cultura, La Fabbrica dell’attore/Teatro Vascello di Roma e Centro Servizi Culturali Santa Chiara e si avvale della collaborazione con Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e CTB – Centro Teatrale Bresciano.

Interpretato da Paolo Pierobon, Giovanni Crippa, Emiliano Masala, Livia Rossi e Francesco Maruccia, lo spettacolo è diretto da Carmelo Rifici e scritto dall’autrice trentina Angela Dematté.

“De Gasperi: l’Europa brucia” porta in scena la statura e la complessità, le luci e le ombre dell’uomo/statista Alcide che aderisce totalmente al suo compito politico tanto da non vedere più i confini tra sé e la nazione, caricandosene il peso e diventandone poi, inevitabilmente, artefice e vittima. Racconta, attraverso il percorso interiore di un importante uomo politico europeo, gli anni della formazione del Patto Atlantico, della nascita dell’Europa che oggi conosciamo e viviamo.