CASAAUTONOMIA.EU * ELEZIONI COMUNALI: «ALA – CAMPODENNO – MEZZOLOMBARDO – PREDAZZO- ROVERETO, OFFRIREMO UNA SCELTA AUTONOMISTA E PROGRESSISTA»

11.15 - mercoledì 22 maggio 2024

Domenica prossima saranno chiamati al voto i cittadini dei Comuni trentini di Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto. Il Movimento CasaAutonomia.Eu ha contribuito alla costruzione di liste assai competitive con propri candidati del territorio. Offriremo alla cittadinanza una scelta autonomista e progressista.

Ad Ala il Movimento giallo sostiene la candidatura di Antonella Tomasi all’interno della lista civica “Alleanza Democratica Autonomista per Ala”, la quale propone una squadra competente, fatta di diverse professionalità e rappresentativa di tutta la popolazione.

A Mezzolombardo gli autonomisti Delucca Alessandro (29) e Fonte Marco (25) sono presenti nella lista civica di centrosinistra “Futuro Insieme”. Entrambi i giovani sono molto preparati ed entusiasti nel promuovere una visione innovativa del borgo.

A Predazzo, a sostegno della Candidata Maria Emanuela Felicetti, CasaAutonomia.Eu chiama a raccolta tutti coloro che hanno il bisogno di sentirsi rappresentati da una lista trasversale civica. Oltre ad interpretare perfettamente questo ruolo, “Noi siamo Predazzo” rappresenta la discontinuità rispetto alla precedente Amministrazione. Aggrega molti volti nuovi comunque profondi conoscitori dei bisogni di Predazzo. Pensano ad una viabilità nuova per il paese, a parcheggi, ad un centro storico chiuso al traffico. Vogliono ripensare il piano regolatore per favorire le cd “prime abitazioni” e lo sviluppo economico di Predazzo.

Infine, a Rovereto i GIALLI offrono alla cittadinanza la possibilità di votare la lista autonomista “Civici per l’Autonomia”. Supportano la candidata sindaca del centro sinistra Giulia Robol. Molti candidati, profondamente delusi da un PATT ormai impoverito di valori autonomistici e sociali, hanno ritenuto opportuno abbandonare quel vecchio partito roveretano per continuare a condurre la battaglia nella città della Quercia con coerenza. Alleati di centro, da sempre affiancati ad una compagine sociale e solidale.

Il Direttivo di Casaautonomia.eu ha sostenuto i suoi candidati con grande convinzione. Dal canto loro gli stessi hanno dimostrato impegno, disponibilità e idee contribuendo alla costruzione di liste impegnate verso la Comunità di appartenenza. Sappiamo che il loro lavoro non terminerà il 26 maggio. Per alcuni anzi, sarà l’inizio di un percorso, per altri ne sarà la prosecuzione. Tutti sono comunque accompagnati dal senso civico per il bene comune come principio che ogni cittadino dovrebbe esprimere in ogni azione quotidiana. Casautonomia.eu chiede dunque agli elettori e alle elettrici chiamati al voto di domenica prossima, di esprimere quello stesso sostegno che le fu assegnato nel voto di ottobre a chi si spende oggi per la propria comunità e che rappresenta l’area politica centrosinistra autonomista.