UIL – TRENTINO * ATTACCO CGIL – ROMA: ALOTTI, « IL SINDACATO CONFEDERALE NON SI FARÀ INTIMORIRE, RIMARRÀ FERMO A DIFESA DELL’ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIONE »

La Uil del Trentino esprime solidarietà e vicinanza alla Cgil per l’attacco fascista compiuto a Roma da squadristi che gridando “Libertà” usano violenza. La stessa violenza, in primis contro il Sindacato, che nel ’22 porto’ alla dittatura. Il sindacato confederale tutto non si fara’ intimorire e rimarra’ fermo a difesa dell’art. 1 della Costituzione Italiana Repubblicana.

*

Segretario Generale

Uil del Trentino

Walter Alotti