CARABINIERI – TRENTO * « RIPRESO DALLE TELECAMERE MENTRE RUBA IN UN BAR, ARRESTATO 32ENNE ALBANESE »

11.20 - giovedì 17 agosto 2023

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un 32enne, cittadino albanese senza fissa dimora, con alcuni precedenti penali, per aver perpetrato un furto presso un bar della città. In particolare l’uomo era riuscito, previa effrazione di una finestra, ad accedere nell’esercizio commerciale, ma senza tenere conto del fatto che il sistema di videosorveglianza interno stava registrando ogni sua “mossa”: è stato dunque in questo modo che il proprietario del locale ha scoperto il tentativo di furto in atto ed ha immediatamente avvisato i Carabinieri, tramite chiamata al numero unico di emergenza “112”.

In questo modo l’uomo – che nel frattempo stava cercando di darsi alla fuga dopo aver asportato vari generi alimentari per un valore complessivo di circa 900 euro, nonché alcuni contanti contenuti nella cassetta delle mance – è stato bloccato ed arrestato dai Carabinieri, immediatamente giunti sul posto. L’arrestato è stato successivamente condotto presso il carcere di Trento, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.