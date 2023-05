CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, DENUNCIATE QUATTRO PERSONE »

15.59 - lunedì 8 maggio 2023

Anche durante quest’ultimo fine settimana sono stati ben quattro i conducenti di autoveicoli denunciati per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trento. Purtroppo si rileva una perdurante inclinazione a sottovalutare la pericolosità e i rischi correlati alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Ne sanno qualcosa i Carabinieri della Compagnia di Cavalese, a cui una settimana fa è capitato di doversi imbattere, a Ville di Fiemme, in una coppia di amici -visibilmente ubriachi- che anziché ammettere la gravità della propria condotta semmai chiedendo venia, hanno avuto l’ardire di contestare l’operato degli stessi militari.

Il passeggero aveva, a più riprese, contestato l’operato dei Carabinieri lamentandosi del fatto che il tratto di strada percorso in auto dal bar all’abitazione fosse a suo dire breve e che l’intervento dei militari non fosse orientato alla prevenzione, bensì a “rovinare la gente”.

Peccato che, nella circostanza, all’amico conducente era stato rilevato un tasso alcolemico pari a 2,11 g/L, quindi ben oltre la soglia massima.

Nel corso del concitato intervento, il passeggero in preda ai fumi dell’alcol ha avuto anche la sfacciataggine di “documentare” l’operato dei Carabinieri facendo un video col cellulare, con il fine dichiarato di pubblicarlo sui social.

Un livore, quello mostrato dal contestatore, probabilmente ascrivibile ai suoi trascorsi, essendo stato più volte denunciato per guida in stato di ebbrezza e peraltro attualmente privo di patente poiché sospesa.

Si rammenta che il Codice della Strada sanziona coloro che si mettono al volante dopo aver bevuto o fatto uso di droghe con sanzioni/ammende che possono arrivare anche a 6000 euro, con l’arresto sino ad un anno nonché con la sospensione della patente di guida e nei casi più gravi finanche con la confisca del veicolo.