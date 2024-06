CARABINIERI – SAN CANDIDO (BZ) * FESTEGGIAMENTI JANNIK SINNER: «SICUREZZA, INCONTRO CON IL SINDACO DI SESTO THOMAS SUMMERER»

07.33 - martedì 11 giugno 2024

Compagnia Carabinieri San Candido: Incontro tra il Sindaco di Sesto Thomas Summerer ed i Carabinieri per la cornice di sicurezza in occasione dei festeggiamenti organizzati per la celebrazione del campione Jannik Sinner.

Nella mattinata di ieri, presso il Municipio del Comune di Sesto Pusteria, il Comandante della Compagnia Carabinieri di San Candido Maggiore Simone Carlini ed il Comandante della locale Stazione Carabinieri Maresciallo Maggiore Gandellino Bucci sono stati ricevuti dal primo cittadino Thomas Summerer. Durante l’incontro sono stati affrontati e discussi gli ultimi dettagli organizzativi relativi ai festeggiamenti preparati in onore di Jannik Sinner, che vedranno la partecipazione di pochi invitati, ma certamente di un gran numero di sostenitori e simpatizzanti dell’atleta.

In tale circostanza, l’Arma sarà particolarmente impegnata, anche con il supporto delle altre Forze dell’Ordine, nella gestione relativa agli aspetti della sicurezza connessi al regolare svolgimento dell’evento nonché degli accessi al piccolo comune pusterese e del relativo traffico veicolare, che rimarrà attivo solamente all’esterno del centro urbano. Le questioni e le criticità nascoste da questo grande avvenimento riguarderanno principalmente il grande flusso di “fan” ed ammiratori che verosimilmente si riverserà per le vie del piccolo centro cittadino, nella speranza di poter incontrare il noto campione.

In tale quadro i Carabinieri hanno garantito una cornice di supporto e sicurezza, mettendo a disposizione un adeguato numero di mezzi e militari sul territorio, durante tutto l’evento, al fine di prestare come sempre il massimo supporto alla cittadinanza ed alle amministrazioni locali. Il Sindaco, anche in questa occasione, ha rinnovato la propria gratitudine per la consueta e puntuale collaborazione e la fattiva presenza dell’Arma sul territorio.

///

Carbinieri Bezirkskommando Innichen: Treffen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Sexten und den Carabinieri um die Ramebedingungen für die Sicherheit des bevorstehenden Empfangs des Tennis-Stars Jannik Sinner festzulegen.

Sexten (BZ), 11 Juni 2024

Am gestrigen Vormittag versammelten sich der Kommandant des Bezirkskommandos Innichen Major Simone Carlini und der Kommandant der Sextner Carabinieri Station Stabsfeldwebel Gandellino Bucci mit dem Bürgermeister der Gemeinde Sexten Thomas Summerer um letze Details zu klären, damit die Wilkommensfeier in Jannik Sinners Heimatgemeinde reibungslos verläuft. Zusätzlich zu den 450 geladenen Gästen wird ein starker Andrang von Sinner-Fans und Schaulustigen erwartet. In diesem Zusammenhang werden die Carabinieri, auch in Zusammenarbeit mit anderen Polizeiorganen, mit der Gewährleistung der Sicherheit des Events betraut. Um den erwarteten Ansturm von Fans zu bewältigen, werden hierbei die zentralen Straßen des Ortskerns geschlossen und der Fahrzeugverkehr umgeleitet. Die Carabinieri haben deshalb die Rahmenbedingungen festgelegt und werden ausreichend Personal zur Verfügung stellen um die Organisatoren und die kleine Gemeinde des Hochpustertals zu unterstützen. Der Bürgermeister wiederholte seine Dankbarkeit für die stetige, tatkräftige und zuverlässige Zusammenarbeit der Carabinieri mit den lokalen Behörden.