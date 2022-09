ON. CATTOI (LEGA) * STIPENDI MANAGER P.A.: « ABBIAMO PRESENTATO UN EMENDAMENTO SOPPRESSIVO, ALLA DEROGA DEL TETTO MASSIMO »

18.22 - mercoledì 14 settembre 2022

Nessuna deroga. La Lega ha presentato un emendamento soppressivo dell’articolo del decreto Aiuti bis che vorrebbe togliere il tetto di 240 mila euro lordi all’anno per manager pubblici. Non scherziamo con il fuoco. Una norma del genere è uno schiaffo per lavoratori, pensionati, famiglie e imprese, che devono decidere se pagare le bollette di luce e gas o andare al discount. Un segnale pessimo e pericoloso”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, membro della commissione Bilancio della Camera.