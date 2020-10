DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE: « AEROPORTO CATULLO, DOPO ANNI DI ANNUNCI PROSEGUE L’INESORABILE DECLINO? »

Aeroporto Catullo: dopo anni di annunci prosegue l’inesorabile declino?. Negli ultimi 10 anni, escludendo l’attuale fase, il traffico passeggeri a livello nazionale è cresciuto di circa il 21% passando dai 136 milioni di passeggeri del 2007 ai 164 milioni del 2016.

Nello stesso periodo il traffico all’aeroporto Catullo è calato del 20% passando da 3,5 a 2,8 milioni di passeggeri. Nel decennio quindi sono andati perduti 4,5 milioni di passeggeri mentre i concorrenti più prossimi (Bologna, Venezia, Bergamo) sono cresciuti mediamente del 60%. Considerando che circa il 30% dei passeggeri dispersi sia di origine internazionale, utilizzando gli indicatori statistici comunemente applicati per i giorni di permanenza e spesa media, il mancato introito per il territorio servito dallo scalo nel periodo in esame può essere stimato in circa 255 milioni di euro.

Come noto la sorte del Catullo è stata pesantemente segnata dall’ingresso di SAVE. SAVE ha lavorato, indisturbata, con metodo scientifico, sul ridimensionamento dello scalo di Verona per eliminare un pericoloso concorrente per Venezia in cui sono stati già investiti 1,1 miliardi. Nelle intenzioni tutto deve passare per Venezia e Verona deve accontentarsi di traffico locale low cost e un po’ di charter. Nessuno sviluppo quindi per Verona e Brescia (l’aeroporto fantasma da 18 anni con costi insostenibili per lo Stato e per la società di gestione (7 milioni di perdita annua).

A titolo di esempio, fino al 2014 Verona era collegato con Parigi de Gaulle con un triplo giornaliero Air France, con Monaco e Francoforte con 9 collegamenti giornalieri Air Dolomiti/Lufthansa (6 sul primo e 3 sul secondo), 5 collegamenti Alitalia con Roma, un bi-giornaliero con Zurigo Air Dolomiti.