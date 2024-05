CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: «MOVIDA SERALE CON ZUFFA, IDENTIFICATI E DENUNCIATI DUE UOMINI»

09.41 - mercoledì 15 maggio 2024

I Carabinieri del Comando Compagnia di Rovereto hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, che, mesi fa, si sono resi protagonisti di un episodio che ha richiesto l’intervento di una pattuglia del pronto intervento.

Nello specifico, sono stati attimi concitanti quelli della notte del 16 marzo scorso, quando davanti ad un locale del centro della città della Quercia, si è scatenata una zuffa tra alcuni avventori. I primi accertamenti svolti dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia dei Carabinieri di Rovereto avevano lasciato aperto un interrogativo circa l’identificazione degli autori ed i motivi per i quali si era arrivati all’accesa discussione finita poi con due feriti.

Ma, a seguito delle accurate indagini svolte, si è arrivati a fare chiarezza su quanto accaduto, accertando che il diverbio aveva visto protagonisti inizialmente due uomini che, nel corso di una discussione per futili motivi, erano passati alle vie di fatto, arrivando a colpirsi fisicamente. Nel corso della zuffa tra i due litiganti, si è intromesso un terzo uomo il quale, prima con pugni e calci e poi addirittura con una sedia, si è avventato su uno dei due, per poi colpire con lo stesso oggetto anche un suo amico che non aveva partecipato allo scontro. Al termine dell’azione violenta, il predetto aggressore si è allontanato prima del sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri, lasciando feriti a terra i primi due soggetti. Al termine dell’iter inquirente, si è arrivati quindi ad identificare tutti i soggetti coinvolti nell’episodio. Nei confronti di due di questi sono stati riscontrate violazioni penali e sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per lesioni aggravate.