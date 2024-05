CARABINIERI – BOLZANO * « MINACCIANO MADRE CON LA FIGLIA DI 6 ANNI, DUE DENUNCIATI »

11.01 - mercoledì 8 maggio 2024

I carabinieri della Stazione di Ora, al termine di un’attività d’indagine, sono arrivati ad individuare gli autori delle minacce rivolte nei confronti di una signora 43enne residente in Bassa Atesina. Nei fatti, accaduti nel centro cittadino di Ora verso le 9:30, una mamma con la figlia di 6 anni, stavano tranquillamente pedalando ognuna sulla rispettiva bicicletta quando, giunte in via Nazionale, si sono fermate con l’intenzione di attraversare sulle strisce pedonali.

All’improvviso è però sopraggiunta a forte velocità una Renault Megane che, solo grazie ad una pronta reazione di madre e figlia, che si sono scansate, non ha investito la bambina.

A quel punto la donna ha urlato spaventata all’indirizzo della macchina chiedendo di andare piano e di fare attenzione, visto che si trovano in centro abitato.

Ma per tutta risposta, al posto di scusarsi, due dei tre occupanti sono scesi dall’auto e hanno iniziato ad insultare la donna fino ad arrivare a minacciarla che sapevano dove abitava e che sarebbero tornati per fargliela pagare. Poi gli uomini sono risaliti a bordo dell’auto per ripartire a grande velocità facendo perdere le proprie tracce.

La signora scossa dall’accaduto, ma pur sempre lucida per gestire al meglio la situazione, si è subito recata alla vicina Stazione Carabinieri di Ora, dove ha denunciato l’accaduto.

Quindi le indagini dei militari che, attraverso la comparazione di dati informatici, video e testimonianze, sono riusciti a risalire ai due soggetti di cui uno nato a Thiene (VI) e l’altro a Bolzano entrambi residente in un comune limitrofo a Ora, già conosciuti alle forze dell’ordine.

Gli uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di minaccia aggravata e la loro posizione è ora al vaglio della Magistratura.

Ai sensi delle vigenti normative, ovviamente ai soggetti è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).