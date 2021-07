SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * « ESCURSIONISTA SCIVOLA SUL PENDIO TRA I RIFUGI FRIEDRICH AUGUST E PERTINI IN VAL DI FASSA, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI TRENTO »

Escursionista scivola sul pendio tra il rifugio Friedrich August e il rifugio Pertini in Val di Fassa: elitrasportato all’ospedale di Trento.

Un escursionista del 1939 di Bologna è stato soccorso dopo essere scivolato per una quindicina di metri lungo il pendio erboso che costeggia il sentiero tra il rifugio Friedrich August e il rifugio Pertini in Val di Fassa. Nella caduta l’uomo si è procurato possibili politraumi ed escoriazioni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 12.15.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. In una seconda rotazione, un operatore della Stazione Alta Fassa è stato elitrasportato in quota per aiutare l’equipaggio dell’elisoccorso nelle operazioni di recupero, poiché il pendio dove si trovava l’infortunato era particolarmente ripido. La barella è stata ancorata ad una sosta per permettere all’equipe medica di prestare le prime cure mediche in sicurezza. Dopodiché, l’infortunato è stato verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Foto: archivio Soccorso Alpino