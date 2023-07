CAMPOBASE * “AGRICOLTURA TRENTINA“: « DIBATTITO CON RECH – SALAMINI – VELASCO – SALSA – DE CASTRO – MODERA DELLAI / CONCLUSIONI VALDUGA (LAVIS 5/7 – 17.45) »

14.59 - lunedì 3 luglio 2023

Nell’àmbito delle iniziative in preparazione delle elezioni di ottobre, Campobase organizza un momento di riflessione e dibattito sul futuro dell’Agricoltura trentina. Lo farà MERCOLEDÌ 5 LUGLIO ad ore 17.45 presso la Sala Convegni della Cantina Sociale di LAVIS.

A quasi 150 anni dalla nascita dell’Istituto Agrario di San Michele, si cercherà di mettere a fuoco le linee principali difronte alle sfide del nuovo tempo.

In particolare per rafforzare la filiera Formazione/Ricerca/Innovazione e per valorizzare nel contempo il ruolo anche “identitario” per il Trentino dell’agricoltura sopratutto di montagna. Dopo il saluto del Segretario di Campobase Michael Rech e moderati da Lorenzo Dellai, porteranno il proprio contributo Francesco Salamini (già Presidente di FEM); Riccardo Velasco (Direttore del Centro Ricerche in Viticoltura ed Enologia del CREA); Cinzia Cainelli (Vice Presidente di Confagricoltura); Eleonora Cemin (giovane allevatrice) e Annibale Salsa (antropologo e studioso del contesto alpino).

Seguiranno gli interventi dell’on. Paolo De Castro (europarlamentare e già Ministro delle Politiche Agricole) e di Francesco Valduga (candidato Presidente della coalizione Alleanza Democratica ed Autonomista).

