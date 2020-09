GHEZZI (FUTURA) * PRESIDENTE MART: « KASWALDER SCRIVE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI DI EVITARE CHE NEGLI ATTI POLITICI SIANO PERPETRATI ATTACCHI PERSONALI O RIPORTATE AFFERMAZIONI LESIVE DELL’OPERATO DI SGARBI »

Ragion per cui va ricercato un equilibrio tra le diverse istanze che tenga conto sia dell’ampiezza del munus e delle prerogative consiliari sia dell’esigenza di tutelare, in via preventiva e prudenziale, la posizione dell’ente, rispetto ai giudizi formulati dai consiglieri e alle notizie riportate nelle premesse degli atti politici.

Sotto il profilo dei giudizi espressi dai consiglieri, fermo restando che la libertà di dissentire dalle altrui opinioni e anche di censurare tesi, affermazioni o condotte non condivise rientra nel diritto di critica spettante a ciascun consigliere provinciale, al pari di qualsiasi altra persona, è indubbio che tale critica, specie ove si appunti su azioni o opinioni, anche latu sensu, politiche possa assumere talora toni aspri e vibranti. Ciò fa parte della vita e del confronto democratico prima ancora che delle attribuzioni costituzionali inerenti alla funzione ispettiva degli eletti.

Nondimeno le valutazioni critiche dei consiglieri non dovrebbero tradursi in effetti ingiuriosi, sarcastici, sprezzanti o denigratori dell’altrui onore o reputazione, così come non sono tollerabili insinuazioni, provocazioni o affermazioni manifestamente allusive di altrui condotte asseritamente illecite, strumentali a far valere precise responsabilità giuridiche (e non solo politiche). Esula, infatti, dal corretto esercizio della critica politica l’impiego di espressioni che si sostanziano non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati, necessari e congrui, ma in un attacco personale, chiaramente lesivo della dignità morale, intellettuale e professionale dell’avversario, sia questi o meno un componente dell’istituzione consiliare.

D’altro canto, una valutazione in termini di lesività delle affermazioni dei consiglieri, ai fini dell’ammissibilità degli atti, non può che arrestarsi alla soglia della chiara evidenza dell’offesa – evidenza che renderebbe doveroso un intervento da parte del Presidente anche a tutela dell’ente – e ciò per evitare che siffatte valutazioni siano percepite come indebitamente anticipatorie di giudizi spettanti ai soli organi giurisdizionali.

Quanto ai fatti o alle notizie riportate nelle premesse, evidenzio che il consigliere sceglie in piena autonomia e sotto la propria responsabilità le fonti e le informazioni da utilizzare nell’elaborazione degli atti, valutandone l’autenticità e l’affidabilità; ciò nella consapevolezza che riportare fatti non veritieri o