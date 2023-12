“AREA VACANZE SCI AND MALGHE RIO PUSTERIA (ALTO ADIGE) * STAGIONE INVERNALE 2023: « APERTURA IMPIANTI IL 7/12, NEL COMPRENSORIO SCIISTICO GITSCHBERG JOCHTAL »

06.06 - venerdì 1 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Da giovedì 7 dicembre ripartono le emozioni invernali nel comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria. Il comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, con i suoi 55 km di piste e 15 impianti di risalita, è pronto per accogliere gli appassionati della neve e degli sport invernali. La più estesa area sciistica dell’Alta Valle Isarco è il luogo adatto per avventure straordinarie, paesaggi mozzafiato avvolti da un’atmosfera e un calore unico. Quest’anno gli ospiti possono contare su numerose offerte e sconti per rendere la loro esperienza sulla neve ancora più conveniente e piacevole.

Si apre ufficialmente giovedì 7 dicembre la stagione invernale nel suggestivo comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in Alto Adige, una destinazione perfetta a ogni età. Tra le 500 cime della valle, gli appassionati sportivi, gli amanti della montagna, famiglie con bambini, giovani coppie trovano un’ampia gamma di attività su misura; la regione offre l’opportunità di riscoprire un contatto diretto e autentico con la natura, regalando momenti di serenità e sicurezza lungo le piste ma anche nel comprensorio circostante con numerose opportunità di relax, sapori locali e divertimento. Gli ospiti hanno la possibilità di immergersi in panorami naturali mozzafiato, vivendo momenti indimenticabili in un ambiente unico.

TUTTI I NUMERI DELLA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE A RIO PUSTERIA

L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria, con le sue località Rio di Pusteria, Maranza, Valles, Rodengo, Spinga, Vandoies, Val di Fundres e Terento, è una regione di montagna fortemente vocata al turismo e che offre agli appassionati scenari mozzafiato e un’esperienza di vacanza sulla neve in un ambiente sicuro e senza preoccupazioni. L’apertura degli impianti e l’inizio della stagione invernale sono previsti per giovedì 7 dicembre: il comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, raggiungibile dalla frazione di Valles tramite funivia o da Maranza con la Gitschberg Nesselbahn, offre 55 km di piste innevate con vari livelli di difficoltà, situate a un’altitudine tra i 1.400 e i 2.500 metri sui monti di Fundres. L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria dispone di ben 15 impianti di risalita moderni e sicuri, distribuiti sui principali versanti dei monti Gitschberg e Jochtal, 4 piste da slittino, 3 asili sulla neve per i più piccoli, 3 scuole di sci certificate e lo snowpark Gimmy Fun Ride, adatto a tutte le età.

Gli amanti delle piste troveranno, anche in questa nuova stagione, un tocco di eleganza e gentilezza dalla presenza della Cavaliera, affascinante figura in frac e sci ai piedi sempre a disposizione degli ospiti del comprensorio a fornire consigli e assistenza a tutti, grandi e piccoli, e a rendere l’esperienza sulla neve ancora più speciale. L’Area Vacanze Rio Pusteria offre un’ampia rete di sentieri escursionistici ideali per piacevoli passeggiate o ciaspolate, una valida alternativa per chi non pratica lo sci; inoltre tre piattaforme panoramiche consentono di ammirare le oltre 500 vette che circondano la valle. Per coloro che preferiscono il gusto alle attività outdoor o che desiderano abbinare l’esperienza sulla neve a una pausa gourmet, c’è la possibilità di godere di esperienze enogastronomiche uniche, grazie anche alla presenza di 22 baite tipiche in quota che rappresentano vere e proprie eccellenze della tradizione culinaria altoatesina.

VACANZE DI QUALITA’ SULLA NEVE E SCONTI ESCLUSIVI

«La stagione passata è stata molto soddisfacente, siamo tornati ai livelli pre-Covid. Per questa nuova stagione invernale le nostre aspettative sono buone» afferma Stefan Gruber, presidente dell’associazione Gitschberg Jochtal. «Quest’anno abbiamo investito nuovamente sulla qualità, installando nuovi pannelli fotovoltaici e potenziato il numero di casse automatiche per ridurre i tempi di attesa agli impianti. Inoltre abbiamo messo in campo tante formule nuove di sconto per i nostri ospiti: dallo Speciale Avvento 50% con uno sconto sul biglietto o sulla carta escursioni prenotabili presso le strutture ricettive aderenti, alle Settimane Bianche ovvero 7 notti in hotel al prezzo di 6» conclude Gruber. L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria si conferma la meta perfetta per chi desidera immergersi in un autentico rapporto con la natura, un territorio che si presenta come un vero paradiso bianco, con piste sicure e a prova di divertimento.