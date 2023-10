APT VAL DI FASSA (TN) * “FOREST BATHING“: « “ IL POTERE TERAPEUTICO DELLA NATURA”, L’ESCLUSIVO WORKSHOP CON MARCO NIERI (13-15/10) »

11.50 - lunedì 9 ottobre 2023

“Il potere terapeutico della natura”: l’esclusivo workshop con Marco Nieri. Dal 13 al 15 ottobre, il bio-ricercatore ed esperto di ecodesign è nella valle ladina per tenere un importante corso, organizzato dall’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

È dedicato a tutti gli amanti della natura, in particolare a maestri di “Forest Bathing”, accompagnatori di media montagna e guide alpine interessate ad accrescere le competenze in campo ambientale ed energetico, “Il potere terapeutico della natura” l’esclusivo workshop con Marco Nieri, dal 13 al 15 ottobre in Val di Fassa. La crescente attenzione verso le pratiche che favoriscono il benessere, specie quelle che prevedono l’immersione in un ambiente naturale di qualità come quello dolomitico, ha spinto l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa a invitare sul territorio uno dei maggiori esperti in Italia di queste tematiche. Nieri, bio-ricercatore ed eco-designer, ha ideato “Bioenergetic Landscapes”, un’innovativa tecnica per studiare gli effetti del bioelettromagnetismo vegetale sul corpo umano, realizzando, tra il resto, spazi verdi terapeutici nel Belpaese e all’estero.

Il workshop, dal venerdì pomeriggio alla domenica, si compone di una parte teorica e una pratica.

La prima, che si tiene nella sala Mini Civica di Moena (il 13 ottobre ore 15-18 circa), approfondisce: ragioni e origini della necessità biologica di verde e natura; evidenze scientifiche, culturali, sociali e ambientali che spiegano l’azione che la natura svolge per la salute e il mantenimento del nostro benessere psicofisico, emozionale e sociale; cause dell’incremento dello stress e del progressivo allontanamento dalla natura e le sue conseguenze; principali studi su modalità ed efficacia degli spazi naturali; la “biofilìa” e le sue implicazioni; le più note tecniche e attività di riconnessione psico-fisica in natura, come Forest Bathing, Forest Therapy, Forest Medicine, il contatto energetico con gli alberi (Bioenergetic Landscape).

La parte pratica, che si svolge nei boschi di Moena tra sabato 14 e domenica 15 ottobre, prevede la conoscenza di tre differenti tecniche e modalità di contatto diretto con la natura. Le esperienze si sviluppano in tre sessioni per sperimentare: Forest Bathing, immersione sensoriale e consapevole a stretto contatto con la natura del bosco; Bioenergetic Landscapes, studio e dimostrazione dell’influenza elettromagnetica o energetica degli alberi sulla biosfera e sul nostro organismo e verifica dei suoi effetti sul corpo umano; Therapeutic Landscape, osservazione del paesaggio e riconoscimento dei suoi elementi in grado di influire sul nostro rapporto con la natura a livello psico-emozionale. È possibile iscriversi al corso fino al 12 ottobre. Informazioni e costi su www.fassa.com.