PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEOTRENTINO: « REGISTRATI FINO A 60 CENTIMETRI DI NEVE, PRECIPITAZIONI IN ESAURIMENTO A PARTIRE DA DOMANI »

11.26 - sabato 24 febbraio 2024

Meteotrentino: registrati fino a 60 centimetri di neve. Precipitazioni in esaurimento a partire da domani.Neve, la situazione delle strade alle 10.30 di oggi. Per il momento l’estesa precipitazione che sta interessando il Trentino ha creato disagi limitati a singole aree. Da giovedì scorso, sono state registrati accumuli di precipitazione medi da 30 a 60 millimetri (altrettanti centimetri di neve in quota) con un massimo di 86 millimetri a Pian delle Fugazze. Le temperature minime di questa mattina erano sotto lo zero oltre i 600 metri circa (a Cavalese, situata a 1.000 metri, si è registrata una minima di -7°C).

Attualmente, il Servizio Gestione Strade sta procedendo con le operazioni di pulizia della rete viaria sul territorio provinciale, con il supporto di imprese private incaricate del servizio in alcune tratte.

Nelle prossime ore, soprattutto dalla serata fino al mattino di domenica, Meteotrentino prevede ulteriori precipitazioni a tratti, con la possibilità di rovesci o isolati temporali. Entro la mattina di domani, si prevedono precipirazioni medie di 10-20 millimetri. La quota neve è attesa a 800-1000 metri circa, in calo dalla sera soprattutto nelle zone occidentali e durante le fasi più intense; entro le ore centrali di domani, oltre i 1.000 m circa, sono previsti tra i 10 ed i 25 centimetri di neve. Qualche centimetro di neve potrebbe cadere anche nei fondovalle della val di Non. Non è escluso che, in caso di rovesci, neve o neve mista a pioggia possa osservarsi a tratti anche in Valsugana ma con accumuli nulli o molto scarsi. A partire dalla serata di domani, le precipitazioni saranno generalmente assenti.

Da lunedì a mercoledì si prevedono precipitazioni a tratti diffuse e persistenti, con accumuli abbondanti soprattutto nei settori sudorientali. La quota neve è attesa a 800-1.000 metri o localmente sotto lunedì, ma tenderà ad aumentare fino a 1.500-1.700 metri circa martedì e soprattutto mercoledì. Oltre i 1.700 metri, tra lunedì e mercoledì, potrebbe cadere più di mezzo metro di neve.

Si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le nevicate. La raccomandazione è di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per la presenza di tratti ghiacciati e per la presenza di mezzi sgombero neve, e anche frese in azione nelle strade più in quota.

Ecco la situazione viaria nelle diverse zone del Trentino alle 10 di oggi.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA E DI PINÈ

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Durante la notte sono caduti 10-15 centimetri di neve nelle tratte più in quota, oltre i 1.000-1.200 metri.

Si ricorda la CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Durante la notte sono caduti circa 5/10 centimetri di neve sul passo Brocon. Si segnala la CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Durante la notte sono caduti circa 5 centimetri di neve sul fondovalle e circa 20/30 centimetri di neve al Passo Cereda e Passo Rolle.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Durante la notte sono caduti circa 5 centimetri di neve sul fondovalle e circa 20/30 centimetri di neve sui passi Dolomitici. Permane la CHIUSURA della SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga per pericolo valanghe.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Nel corso della notte sono caduti ulteriori 10 centimetri di neve nel corso della notte, nelle strade in quota sul Monte Bondone, per complessivi 50 centimetri.

VALLE DI NON

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Strade tutte percorribili.

VALLE DI SOLE

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono in corso le operazioni con le frese. Permane la chiusura per autotreni e autoarticolati della SS 42 da Fucine a Passo Tonale, dove sono caduti complessivamente 80 centimetri di neve.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione

ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. A Tremalzo sono caduti circa 50 centimetri di neve.

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 40-50 centimetri di neve nelle strade più in quota. Si ricordano le CHIUSURE stagionali della SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale, oltre che della SP 138 del Passo della Borcola, tra loc. Incapo e il confine provinciale.