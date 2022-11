GIACOMO SANTINI * LIBRI: « È USCITO “QUANTI SASSI NEI MIEI SANDALI”, LE MIE MEMORIE DI 30 ANNI DA INVIATO RAI, POI PARLAMENTARE EUROPEO E SENATORE »

12.27 - domenica 06 novembre 2022

I polverosi sandali di un globetrotter. Sport, politica, tanta umanità e tanta ironia nelle memorie di Giacomo Santini, giramondo come giornalista e parlamentare. È uscito in questi giorni “Quanti sassi nei miei sandali”, un libro di memorie scritto da Giacomo Santini, per 30 anni inviato speciale della RAI-TV per l’attualità e lo sport e poi parlamentare europeo e senatore.

Non è il primo, anzi ha trovato la nutrita compagnia di una ventina di pubblicazioni precedenti, frutto del suo impegno come inviato speciale della RAI-TV nello sport, con venti stagioni del grande ciclismo e dello sci al completo, otto olimpiadi, cinque estive e tre invernali, ed altri eventi mondiali. Questo libro, tuttavia, prende lo sport come pretesto per allargare l’esperienza intensa di testimone come quella dell’autore, ai molti aspetti umani ed ai valori etici che vanno al di là dell’agonismo e delle classifiche.

Come lo stesso autore precisa, non è un’autobiografia ma una raccolta di vicende vissute e di incontri avuti con personaggi interessanti, alcuni straordinari, dello sport e della storia contemporanea. Oltre ai vent’anni di esperienza come inviato speciale e radio-telecronista, Santini unisce infatti anche vicende ed incontri che hanno caratterizzato il suo impegno di deputato europeo e senatore della repubblica italiana dal 1994 al 2013. In vent’anni di impegno parlamentare, infatti, ha fatto parte di numerose delegazioni inviate in svariati Paesi del Mondo per intessere nuovi rapporti con l’Unione Europea e l’Italia.

È una piccola antologia di racconti slegati l’uno dall’altro, ora vivaci, ora pensosi, alcuni drammatici, che scorrono lungo il filo cronologico degli anni, senza fissare date per le emozioni e le riflessioni che suscitano. Fattore comune è un filo diffuso di distaccata ironia con la quale Santini riesce a sdrammatizzare anche situazioni critiche, ponendo sullo stesso piano scoop e sconfitte, come tappe inevitabili, degne di essere vissute.

“Quanti sassi nei miei sandali” è edito da VITREND di Trento, con “non prefazione” di Gian Paolo Ormezzano e “post fazione” di Diego Andreatta, Direttore di Vita Trentina.