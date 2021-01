PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PREMIO ARGE ALP 2021: « UNA SOLUZIONE DIGITALE INNOVATIVA PER NUOVE RELAZIONI NELLO SCENARIO COVID, CANDIDATURE ENTRO IL PRIMO MARZO »

Premio Arge Alp 2021: una soluzione digitale innovativa per nuove relazioni nello scenario covid e post-covid. Al primo classificato 10.000,00 euro. Entro il 1° marzo le candidature.

L’emergenza sanitaria che l’Europa e il mondo stanno sperimentando ha impattato considerevolmente sul tessuto socio-economico dei territori. In questo contesto, in attesa di una “normalità”, scaturiscono con maggior forza che in passato, bisogni relativi alla salute, sicurezza, connettività e, in generale, la necessità di un ripensamento della quotidianità, delle sue relazioni e attività. Il premio Arge Alp 2021 è dedicato a soluzioni digitali innovative, proposte da giovani inventori/neoimprenditori che creino prodotti e servizi utili alla ripartenza post emergenza pandemica, il cui utilizzo e fruizione contribuisca a ridisegnare il sistema di azioni e relazioni e a migliorare la resilienza dei sistemi e delle comunità locali dell’area montana e perimontana

OGGETTO DEL PREMIO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp, www.argealp.org ) invita giovani inventori o neoimprenditori (di piccole-medie imprese) dell’area Arge Alp a partecipare aun concorso per la migliore innovazione digitale a supporto del rilancio e della ripresa dell’area alpina nell’era covid e post-covid. Le soluzioni innovative devono essere state sviluppate appositamente per rispondere alle nuove esigenze e bisogni emersi durante la pandemia ed essere utili al territorio per favorirne la ripartenza economica e sociale nel territorio alpino. La soluzione innovativa dovrà inoltre dare un contributo importante alle problematiche comuni in almeno uno degli ambiti di collaborazione prioritari di Arge Alp, quali: Cultura, turismo, Formazione, Ambiente e tutela del territorio, agricoltura e foreste, energia e trasporti, economia e competitività del territorio alpino. Una premialità nella valutazione verrà assegnata dalla Giuria alle soluzioni presentate negli ambiti che hanno subito maggiori impatti causati dal nuovo scenario e che hanno riguardano un’ampia platea di cittadini, nello specifico: l’ambito della formazione -scolastica e professionale-, imprese, turismo, cultura.

Possono candidarsi al Premio giovani ideatori e/o neoimprenditori under 35 alla data di presentazione della domanda, che risiedano in una delle regioni/Province Autonome/cantoni/Laender aderenti ad Arge Alp. Ciascun partecipante può presentare una sola soluzione innovativa: possono essere presentate sia soluzioni digitali innovative che non siano ancora state sperimentate, sia soluzioni che sono in fase di test/prima applicazione. In entrambi i casi le soluzioni presentate non devono essere già state oggetto di brevetto, né di commercializzazione.

IL PREMIO

Verranno premiate le 3 migliori proposte di soluzioni innovative. La migliore proposta si aggiudicherà 10.000 euro, le altre due migliori proposte riceveranno 5.000 euro ciascuna. Il premio è inteso come incentivo e supporto alle spese di brevettazione europea.Le proposte saranno valutate da una giuria internazionale. I vincitori saranno informati per iscritto. I Premi saranno conferiti ai vincitori in occasione della Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp di luglio 2021.La giuria si riserva il diritto di non conferire premi. Contro le decisioni della giuria è escluso il ricorso alle vie legali.

TIMELINE

Gennaio 2021: Pubblicazione bando

1 marzo 2021 ore 16:00:Termine per la presentazione delle candidature che devono essere spedite all’ufficio competente per ciascuna regione. Peri il Trentino inviare a serv.relazioniesterne@pec.provincia.tn.it )

2 luglio 2021:Premiazione durante la conferenza dei capi di governo ospitata dalla Lombardia

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate in unico file pdf entro e non oltre il 1 marzo 2021 al referente della propria regione/cantone/Land di appartenenza, indicando quale oggetto “Premio innovazione digitale Arge Alp nel nuovo scenario Covid e post Covid”. All’atto della domanda il soggetto dovrà allegare il format (allegato al presente comunicato) debitamente compilato in ogni sua parte ed eventuale documentazione di approfondimento/simulazione delle applicabilità della soluzione. Non saranno accettate le candidature che alleghino format difformi da quello approvato e le candidature il cui format non sia compilato in ogni sua parte. Alla domanda deve essere allegata la scansione del documento di identità in corso di validità del proponente.