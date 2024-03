APT ROVERETO (TN) * “GOLOSANEVE”: « UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DELL’ALTOPIANO DI BRENTONICO, 300 I PARTECIPANTI »

16.51 - sabato 16 marzo 2024

Quasi 300 partecipanti a “GolosaNeve”. Una giornata alla scoperta dell’Altopiano di Brentonico. Successo per “GolosaNeve”, l’evento di chiusura della stagione invernale sull’Altopiano di Brentonico. Quasi 300 i partecipanti da Nord e Centro Italia. Le calde temperature hanno reso la giornata ancora più piacevole e il cielo nitido ha consentito di immortalare paesaggi meravigliosi.

Il format era quello che caratterizza l’ormai storico evento dell’Altopiano: una ciaspolata non competitiva, in tranquillità, all’insegna del divertimento e del buon cibo locale. Un itinerario, in parte rivisto dopo le ultime copiose nevicate, di circa 10 km senza particolari pendenze, partendo dal passo San Valentino, risalendo dalla riserva di Bes-Corna fino al Rifugio Fos-ce, passando attraverso boschi, gallerie della Grande Guerra e panorami che hanno riempito gli occhi di bellezza. La ciaspolata è stata guidata da esperti conoscitori del territorio che hanno raccontato passo dopo passo aneddoti e dettagli storico-naturalistici del paesaggio circostante.

Il percorso culinario ha previsto varie soste golose, dall’antipasto al dolce, offrendo l’opportunità di gustare i veri sapori della montagna.

Il menu ha proposto le migliori delizie tradizionali, con la tisana del buongiorno, le focacce fatte in casa con salumi e formaggi locali. E poi canederli, goulash, strudel e tanto altro, il tutto accompagnato da ottimi vini del territorio: un’esperienza culinaria indimenticabile in uno scenario innevato con paesaggi da sogno.

Più del 50 % dei partecipanti ha prenotato GolosaNeve da fuori provincia, scegliendo di passare una giornata o un weekend sull’Altopiano di Brentonico. Verona, Mantova, Bolzano e Padova le prime 4 province di provenienza degli ospiti. Importanti numeri anche dal Trentino, con le zone dell’Alto Garda, di Trento e, naturalmente della Vallagarina ai primi posti. Premiati quindi una promozione mirata, un progetto di qualità e in linea con le vocazioni del territorio nel cuore del Parco del Monte Baldo.

L’evento è stato organizzato dall’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo in sinergia con l’Amministrazione Comunale, attraverso il Tavolo del turismo e in stretta collaborazione con alcuni esperti e associazioni dell’Altopiano di Brentonico.

Il presidente di Apt Giulio Prosser entusiasta sottolinea come “a GolosaNeve il visitatore si sia immerso nella autenticità della comunità locale, assaporando le eccellenze enogastronomiche che il luogo offre nella splendida cornice montana del Parco del Baldo in una giornata spettacolare. Un turismo slow per far vivere appieno il nostro Monte Baldo. Un plauso ai tanti volontari che hanno collaborato nella realizzazione dell’evento”.