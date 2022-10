FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / MATASSONE * INCIDENTE STRADALE: « AUTO SI CAPOVOLGE PIÙ VOLTE E URTA LE ROCCE, ILLESE LE DUE PERSONE »

10.53 - martedì 11 ottobre 2022

Incidente Stradale: rocambolesco incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi per le due persone a bordo, ieri sera sulla SP 89 che collega le frazioni di Matassone ed Aste, in Vallarsa. Erano le 20 quando un’auto ha sbandato, capovolgendosi più volte ed urtando le rocce e il guard-rail che delimitano la strada. Ad intervenire per primo, prestando i primi soccorsi ed allertando il 112, un vigile del fuoco volontario del corpo di Vallarsa transitato qualche istante dopo l’incidente.

Sul posto si sono portati immediatamente altri vigili del fuoco volontari di Vallarsa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità, oltre a due ambulanze di Trentino Emergenza, carabinieri dell’aliquota radiomobile di Rovereto e servizio gestione strade della Provincia.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Vallarsa