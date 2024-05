APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “TOP DOLOMITES OUTDOOR FESTIVAL: «TRE GIORNI DI SPORT ED EVENTI, IN PROGRAMMA DAL 31/5 AL 2/6»

19.17 - martedì 28 maggio 2024

La Top Dolomites diventa Outdoor festival. nel weekend 31 maggio-2 giugno. Archiviata la sequenza di cinque edizioni iniziate nel 2018, la Top Dolomites diventa, dal 31 maggio al 2 giugno 2024, “Outdoor festival” e si fa in tre: preludio con il Giro del Brenta, ovvero pedalata cicloturistica di 140 chilometri in calendario il 31 maggio; debutto, il primo giugno, della Top Trail Run con i tre percorsi “Ultra” (49 km), “Medio” (22 km) e “Short” (10 km) tracciati nei paesaggi più belli con vista sulle Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella; infine, domenica 2 giugno, entrata in scena della “classica” Granfondo dalle Dolomiti al Garda che cambia nome, diventando Top Dolomites Cycling ma confermando la spettacolarità dei due percorsi che l’hanno resa famosa, il “Lungo” da 117 km e il “Medio” da 75 km, entrambi con partenza e arrivo a Pinzolo, che sarà il “campo base” del nuovo Top Dolomites Outdoor Festival. Il tutto condito con buona musica, tanto divertimento e particolare attenzione nel creare occasioni di sport per tutti.

Sì, perché i tre giorni di sport ed eventi in programma dal 31 maggio al 2 giugno prossimi, oltre ad inaugurare l’inizio dell’estate nel segno degli sport all’aria aperta, vogliono essere un’opportunità per assaporare un’atmosfera di festa, divertimento, convivialità, incontro, amicizia. La massima espressione di questo aspetto sarà il “Food & Music Festival”, dalle 18.00 del primo giugno in piazza San Giacomo a Pinzolo. Si inizia con aperitivo e dj set e si prosegue, alle 19, con il live di Carlo Bellani seguito da musica con Dennis Zeta&Fabri Voice.

La nuova formula, con l’aggiunta della corsa in montagna, piace. Lo confermano gli iscritti che arrivano un po’ da tutta Italia, soprattutto dalle regioni del centro e del nord e anche dall’estero con ben 16 nazionalità presenti (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Cuba).

In gara anche Carmela Arancio con l’associazione “ParkinsOnMove”, un esempio di lotta contro il Parkinson e un simbolo di sfida alle avversità della vita attraverso lo sport.

C’è ancora disponibilità nella “Short” di 10 km, un’esperienza adatta a tutti, anche alle famiglie, da affrontare di corsa oppure camminando, lungo il percorso che da piazza San Giacomo, nel centro di Pinzolo, porta a Prà Rodont e quindi in prossimità di Sant’Antonio di Mavignola dove si ricongiunge con i percorsi “Ultra” e “Medio”.

Tantissimi i volontari all’opera per organizzare l’evento al meglio: una squadra di 800 addetti ai lavori, dalle Forze dell’ordine ai gruppi Asa (Addetti alla segnalazione aggiuntiva) fino alle associazioni di volontariato.

Tutte le gare del Top Dolomites Outdoor Festival partiranno e arriveranno a Pinzolo. Nel mezzo passaggi nei luoghi più belli delle Dolomiti di Brenta tra i quali la malga Bandalors, il lago di Valagola, le malghe Brenta Bassa e Brenta Alta, Vallesinella e i rifugi Casinei e Graffer (il punto a più alta altitudine del tracciato) per citarne alcuni dei più spettacolari.

La “Granfondo” (117 km), formula lunga della Top Dolomites Cycling in programma il 2 giugno, ripercorre le epiche salite del Giro d’Italia come la salita al Passo Daone. Da Pinzolo il percorso di gara si dirige verso Stenico, quindi Fiavè, lago di Tenno, Arco e Riva del Garda rientrando dai passi del Ballino e Durone prima di affrontare l’ultimo tratto che porta al traguardo di Pinzolo. La “Mediofondo” (75 km) riprende invece la via del ritorno verso il traguardo un po’ prima, riguadagnando il passo verso la Val Rendena già a Fiavè.

Qualche info in più. Il 31 maggio, la Brenta Bike Experience è prevista in partenza alle 9.00 da piazza San Giacomo mentre un “ristoro coi fiocchi” è fissato al palacongressi Andalo in concomitanza con la seconda punzonatura. Il primo giugno, i partecipanti del trail “Ultra” da 49 km partiranno alle 8 da piazza San Giacomo mentre le partenze “Medium” e “Short” sono fissate alle 10. Il giorno dopo, domenica 2 giugno, la partenza della Top Cycling è programmata alle 8.00. Infine, alle 14.00, premiazioni ufficiali presso il Paladolomiti.

Nei momenti salienti non mancherà la presenza del campione di ciclismo Francesco Moser, amico della Top Dolomites fin dalla sua fondazione, che celebra, quest’anno, i quarant’anni del Record dell’ora conquistato nel 1984.

Dopodomani, giovedì 30 maggio, alle 10.30, l’evento sarà ufficialmente presentato ai giornalisti presso la sede della Provincia autonoma di Trento – Sala Belli, piazza Dante 15.

Informazioni e iscrizioni su www.topdolomites.it.

