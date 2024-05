APT ALPE CIMBRA (TN) * “TOUR TRANSALP“: «LA GARA A TAPPE DI CICLISMO SU STRADA PIÙ AFFASCINANTE E SPETTACOLARE D’EUROPA, DAL 16 AL 22 GIUGNO»

18.33 - giovedì 23 maggio 2024

Alpe Cimbra (Tn):Il Tour Transalp è la gara a tappe di ciclismo su strada più affascinante e spettacolare d’Europa! Percorsi spettacolari, passi di montagna mozzafiato, località di tappa rinomate, una struttura professionale e partecipanti provenienti da oltre 30 Paesi fanno di questo evento un’esperienza unica e indimenticabile. Negli ultimi 20 anni, il TOUR Transalp si è trasformato nell’evento più conosciuto e ricercato da tutti. L’affascinante traversata delle Alpi è il momento clou per ogni ciclista amatoriale!

Lavarone e l’Alpe Cimbra sono pronti ad accogliere la tappa di arrivo il 20 giugno e la tappa di partenza il 21 giugno 2024. Il TOUR Transalp 2024 offre così tanta varietà in sette giorni che è difficile dimenticare tutte le sensazioni che si susseguono velocemente. Il cambiamento dei paesaggi – cime stravaganti che graffiano le nuvole, verdeggianti pascoli alpini che si rilassano al sole, gole profonde, ampie pianure, boschi, campi, praterie alpine, vigneti – questo cambiamento è selvaggio e imprevedibile come può esserlo solo su una Transalp.

È una gara ciclistica amatoriale a 7 tappe aperta alle coppie o ai ciclisti individuali che si svolge dal 16 giugno al 22 giugno tra le Dolomiti e i suoi paesaggi più nascosti e meno conosciuti. Un tour di più di 600 km, 16.000 metri di dislivello, attraverso panoramiche strade di montagna. Alla gara possono partecipare appassionati di ciclismo, amatori e professionisti che abbiano compiuto la maggior età. L’Alpe Cimbra, che sarà Comunità Europea dello Sport 2025, da anni è una delle destinazioni alpine più rinomate per la pratica del ciclismo su strada e della mtb. La macchina organizzativa è al lavoro per accogliere in grande stile il Tour Transalp.