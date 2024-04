APT ALPE CIMBRA (TN) * “PICNIC SOLIDALE”: « CAMMINATA ENOGASTRONOMICA, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (5 MAGGIO) »

09.31 - mercoledì 17 aprile 2024

Alpe Cimbra (Tn): “PICNIC SOLIDALE” Una giornata di solidarietà per la Pace Domenica 5 maggio 2024 – Altopiano della Vigolana Torna il “Picnic Solidale” giunta alla 2^ edizione. Quest’anno si terrà DOMENICA 5 MAGGIO 2024. Si tratta di una camminata enogastronomica nella piana dell’Altopiano della Vigolana E’ una passeggiata di circa 7 km. adatta a tutte le fasce di età passeggiando e godendo della fioritura della campagna con 5 tappe per rifocillarsi con piatti e prodotti tipici. Sulla scorta del successo della edizione precedente il percorso si snoda nella piana di Vigolo Vattaro per offrire ai partecipanti una piacevole camminata tra strade sterrate e sentieri.

Nella manifestazione sono coinvolte in maniera diretta aziende agrituristiche locali che propongono i loro prodotti. Il numero dei partecipanti è di 600 garantendo na manifestazione di ottimo livello sia in qualità che in quantità. In stretta collaborazione con il Consorzio Turistico e contando anche sul supporto di APT Alpe Cimbra c’è un coinvolgimento anche dei produttori locali di miele, succhi di frutta, frutta, patate, marmellate, grappe, ecc. La partenza avverrà dalla struttura coperta delle Caolorine a Vigolo Vattaro, passando per l’Agritur Berry House, il Baito dei Cazadori, l’Agritur La Val per poi fare ritorno alla struttura coperta per il pasto principale.

I partecipanti provenienti da tutto il Trentino ma anche dall’Alto Adige, Veneto, Lombardia, possono ammirare le bellezze naturalistiche del nostro territorio e gustare i prodotti tipici delle nostre zone. La manifestazione, vede la partecipazione di circa 50 volontari che si dedicano con impegno, cura e cortesia all’allestimento e alla gestione dei punti ristoro. Il ricavato del ”Picnic Solidale” è un grande aiuto per realizzare i progetti di solidarietà della nostra associazione.

Quest’anno l’incasso sarà destinato a due progetti per aiutare le popolazioni colpite dalla guerra: in Ucraina in collaborazione con l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” e nella striscia di Gaza in collaborazione con l’Associazione “Un ponte per”.

In questo momento così drammatico che sta vivendo l’umanità, vogliamo dare il nostro piccolo contributo concreto per azioni di pace, trasformando una giornata di festa in un momento di solidarietà a quelle popolazioni, che senza nessuna colpa, subiscono gli effetti tragici della guerra. Dobbiamo interrompere questa spirale di violenza !!!

La nostra associazione si occupa da quasi trentanni di cooperazione internazionale: abbiamo finanziato la realizzazione di 6 acquedotti in Etiopia, sostenuto il Centro Sanitario di Orussi (Uganda) e lo scorso anno abbiamo raccolto fondi per realizzare dei servizi igienici in una scuola in Nepal che si stanno realizzando in questi mesi. Da alcuni anni abbiamo deciso di sostenere famiglie in difficoltà del nostro Altopiano attraverso il progetto denominato “Solidarietà locale”. In pratica, attraverso le segnalazioni delle assistenti sociali della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol, aiutiamo famiglie in difficoltà economica con pagamenti di bollette, affitti, spese alimentari, ecc.

Lo scorso anno abbiamo effettuato interventi per oltre 21.000 euro.

Iscrizioni aperte fino al 30 aprile ore 19.00 salvo esaurimento posti (600).

E’ possibile iscriversi on line sul sito di Solidarietà Vigolana Odv (www.solidarietavigolana.it).

oppure nei seguenti punti:

–Erboristeria SoleLuna – Vigolo Vattaro (0461/848941)

– Elettrodomestici Marzari di Tamanini Bruna – Vigolo Vattaro (0461/847116)

Tutte le info

www.solidarietavigolana.it – info@solidarietavigolana.it – tel. 3534677742 – www.alpecimbra.it