APSS TRENTINO * LAUREE PROFESSIONI SANITARIE: « ENTRO IL 22/8 LE ISCRIZIONI, IL 14/9 TEST DI AMMISSIONE / 290 I POSTI DISPONIBILI »

15.04 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: AL VIA LE ISCRIZIONI. Entro il 22 agosto le iscrizioni, il 14 settembre si svolgerà il test di ammissione. Scadono martedì 22 agosto alle ore 15 i termini per iscriversi ai sei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie delle sedi di Trento e Rovereto del Polo universitario delle professioni sanitarie. Per l’anno accademico 2023/2024 i posti disponibili sono 290, 20 in più rispetto allo scorso anno e sono divisi rispettivamente in: 180 per la laurea in infermieristica, 25 per quella in fisioterapia e 20 rispettivamente per i tre corsi di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in tecnica della riabilitazione psichiatrica e in igiene dentale, 25 i posti per il corso in assistenza sanitaria. Il test di ammissione, unico per tutti i corsi, si terrà il 14 settembre. Nei giorni 20 e 27 luglio, alle ore 14.30, due incontri online per presentare i sei corsi di laurea triennali. La Provincia autonoma di Trento organizza un corso gratuito online di 16 ore in preparazione al test di ammissione.

I corsi sono gestiti dall’Ateneo di Verona con sede a Trento e Rovereto in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Apss e Ateneo di Trento. Tutti e sei i percorsi formativi: assistenza sanitaria, igiene dentale, infermieristica, fisioterapia tecniche della riabilitazione psichiatrica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, richiedono elevate competenze, arricchiscono dal punto di vista umano, portano a lavorare con persone di tutte le età, sane o malate e offrono opportunità di sviluppo professionale e carriera nella clinica, nella formazione, nella ricerca e nell’organizzazione.

I laureati nelle professioni sanitarie hanno opportunità lavorative, già immediatamente dopo la laurea, in ambito pubblico o privato sia a livello territoriale sia in strutture ospedaliere o socio-sanitarie e in aziende; oltre alla possibilità di proseguire con ulteriori percorsi di formazione quali laurea magistrale, master e dottorato di ricerca.

La domanda di iscrizione si presenta online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona all’indirizzo https://www.univr.it/it/iscrizioni. Sul sito dell’Apss all’indirizzo https://bit.ly/3oByk6p sono disponibili informazioni sui corsi e risposte alle domande più frequenti su iscrizioni, immatricolazioni, modalità di frequenza ai corsi e agevolazioni per gli studenti.

Il personale del Polo universitario delle professioni sanitarie organizza, nei giorni 20 e 27 luglio, alle ore 14.30, due incontri online per presentare i sei corsi di laurea triennali. Nel corso degli appuntamenti si potrà intervenire e porre domande a tutor, docenti e coordinatori i quali potranno fornire risposte e soddisfare ogni curiosità. Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi. La locandina con i link o i QR code per iscriversi è consultabile all’indirizzo https://t.ly/lypw6.

Infine, il Servizio Professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia autonoma di Trento organizza, anche per quest’anno, un corso di preparazione per i test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. Gli incontri si svolgeranno in modalità online i giorni 1, 4, 5 e 6 settembre 2023 per un totale di 16 ore e sono gratuiti. Il webinar è rivolto agli studenti residenti in provincia di Trento iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie realizzati a Trento e a Rovereto dalle Università di Trento e Verona. Le domande di iscrizione, presentate online al seguente link https://t.ly/JiYWQ, verranno accolte secondo il criterio della data di arrivo fino a esaurimento di posti disponibili (max 200).