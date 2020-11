PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI INFANZIA: SEGNANA « OGNI INIZIATIVA È FRUTTO DI ATTENTE VALUTAZIONI, MIRANO IN PRIMIS ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE »

Domani è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.”Confermo l’attenzione e l’impegno affinché bambini e adolescenti possano veder garantiti i diritti fondamentali”, così l’assessore Segnana.

In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite, che ricorre il 20 novembre di ogni anno, l’assessore Stefania Segnana ha espresso la propria vicinanza e partecipazione sottolineando come: “Questi sono tempi difficili per i bambini e gli adolescenti costretti a vivere una dimensione che limita la loro espansività e il naturale bisogno di socializzare e crescere attraverso il confronto con i coetanei. Da parte mia, come mamma ancor prima che da assessore, confermo l’attenzione e l’impegno affinché ciascuno di loro possa veder garantiti, anche in questo frangente, i diritti fondamentali che contribuiscono alla crescita e al loro sviluppo psicofisico”.

“Sono consapevole delle difficoltà che tale pandemia crea all’interno delle famiglie – prosegue l’assessore Segnana – e voglio rassicurare che ogni iniziativa introdotta è frutto di attente valutazioni che mirano alla salvaguardia della salute in primis. Richiamo quindi i genitori e gli educatori a presidiare il fisiologico disagio espresso dai propri ragazzi, conseguente alle misure per il contenimento del contagio da Covid introdotte e rimodulate di mese in mese e auspico che gli sforzi condivisi e adottati ci portino al più presto fuori da questa difficile situazione”.