APSS TRENTINO – ASSESSORE PAT TONINA * SCOMPARSA BERTONI: « IL CORDOGLIO PER STEFANO, GIORNALISTA APPASSIONATO CON CORAGGIO E PASSIONE »

16.42 - venerdì 2 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

APSS TRENTINO

Sgomento e tristezza, oggi, nell’apprendere della scomparsa di Stefano Bertoni, per anni stimato giornalista di Apss. Con questi sentimenti l’Ufficio comunicazione ricorda l’ex collega Stefano, amico e giornalista appassionato che ha saputo dare nel corso del suo percorso professionale in Azienda sanitaria impulso alle attività di informazione e comunicazione istituzionale con creatività e passione. Ci stringiamo alla famiglia nel ricordo del caro collega. Al cordoglio per la scomparsa di Stefano Bertoni si unisce il Consiglio di direzione di Apss insieme a quanti lo hanno conosciuto.

*

ASSESSORE PAT MARIO TONINA

È una notizia che addolora – aggiunge l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina – come sempre accade quando vengono a mancare persone che conosciamo o sono conosciute per la loro storia e la loro attività. Lo ringraziamo per quanto fatto nel settore della comunicazione sanitaria ma anche, da ultimo, per aver dimostrato determinazione, coraggio e passione: qualità che gli sono servite a diventare ben presto un punto di aggregazione per la nostra comunità”.