A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «DAO-CONAD E GIACCA COSTRUZIONI ELETTRICHE AL FIANCO DI LILT, CONSEGNATO L’ASSEGNO DA 15 MILA EURO»

15.08 - martedì 11 giugno 2024

È stato consegnato, nelle mani del Presidente di LILT Trento, Mario Cristofolini, il contributo dal valore di 15.000 euro raccolto da A.C. Trento 1921 e dai suoi Partner Dao-Conad e Giacca Costruzioni Elettriche, in occasione dell’ultima partita di campionato contro il Renate.

Ha riscosso un ottimo successo l’iniziativa dal titolo “Un grazie al grande e dal grande cuore gialloblù”, lanciata dall’A.C. Trento 1921 e i suoi Partner DAO-Conad e Giacca Costruzioni Elettriche in occasione dell’ultima partita di regular season della stagione Serie C Now 2023-2024 contro il Renate. Per la gara di campionato, andata in scena lo scorso 28 aprile allo Stadio Briamasco, la società di via Sanseverino ha deciso di devolvere l’intero ricavato all’associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione Provinciale di Trento. I tifosi aquilotti hanno così potuto contribuire e sostenere, attraverso l’acquisto di un biglietto a tariffa agevolata, le diverse attività promosse sul territorio dall’associazione benefica.

Nella giornata odierna, il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca e il Presidente di Dao Cooperativa, Ezio Gobbi hanno consegnato virtualmente nelle mani del Presidente della LILT Associazione Provinciale di Trento, Mario Cristofolini e della direttrice Valentina Cereghini l’intera somma raccolta al termine dell’iniziativa. L’incontro, che si è svolto presso la sede di LILT (Corso 3 novembre, 132 Trento), ha sancito ancora di più la vicinanza e la sinergia tra le quattro realtà coinvolte nell’iniziativa. Grazie al ricavato dalla vendita dei biglietti, relativi alla partita contro il Renate, e alla sensibilità dimostrata ancora una volta da DAO-Conad e Giacca Costruzioni Elettriche, infatti, è stato possibile raccogliere 15.000 euro che andranno a sostenere le azioni promosse dalla LILT Sezione Provinciale di Trento.

Un ringraziamento speciale anche ai tifosi gialloblù che, lo scorso 28 aprile, hanno riempito lo Stadio Briamasco, permettendo all’A.C. Trento 1921 sia di conquistare il traguardo storico dei playoff sia di poter realizzare e dare spessore all’iniziativa “Un grazie al grande e dal grande cuore gialloblù”, attraverso la vendita dei tanti ticket per la partita di campionato.

Il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca ha sottolineato: «Abbiamo sposato subito convintamente questa iniziativa. Ci piace infatti pensare che, attraverso lo sport, si possa fare del bene a tutta la nostra comunità trentina. Da anni collaboro e collaboriamo con LILT, cercando di supportarla nelle encomiabili attività che svolge quotidianamente all’interno del nostro territorio. Per noi, poter contribuire anche ad una sola di queste, è motivo d’orgoglio. Crediamo, infatti, fortemente nell’importanza della ricerca e della prevenzione per la lotta contro i tumori, attività necessaria per cercare di ridurre quello che, purtroppo, è ancora un brutto male che colpisce tante persone».

Il Presidente di Dao Cooperativa, Ezio Gobbi ha voluto ricordare come: «quello avvenuto non è stato solo un semplice incontro con il Presidente Cristofolini e il Presidente Giacca. Ma è stata la conclusione di un’iniziativa nata e pensata ormai un mese fa. Incontrarci di nuovo, non più allo Stadio Briamasco ma presso la sede di LILT Associazione Provinciale di Trento, ci ha permesso di conoscere ancor più da vicino questa realtà dando prova del sostegno e della sensibilità che DAO Cooperativa ha nei confronti di una realtà locale come questa. Possiamo considerare quindi ciò che è avvenuto ieri come un incontro, un confronto e un aiuto concreto».

Prosegue, dunque, la collaborazione stretta da anni tra A.C. Trento 1921 e LILT Associazione Provinciale di Trento, rappresentata dal Presidente Mario Cristofolini: «Rinnoviamo la nostra sincera gratitudine ad A.C. Trento 1921, DAO-Conad e Giacca Costruzioni Elettriche per questa significativa donazione. È anche grazie a gesti come questo che possiamo proseguire il lavoro quotidiano a tutela della salute di tutti con le attività di sensibilizzazione, prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai malati di tumore e dei loro familiari. Continueremo ad impegnarci per fare sempre meglio».