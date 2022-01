RCC * COVID: ADINOLFI (PRESIDENTE POPOLO FAMIGLIA), « IN NESSUN PAESE AL MONDO ESISTE L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50, È UNA NORMA INCOSTITUZIONALE »

8:57 - 13/01/2022

Obbligo vaccinale over 50, Adinolfi (pres. Popolo della famiglia): “In nessun Paese al mondo esiste l’obbligo vaccinale per gli over 50. E’ una norma incostituzionale perché lede l’articolo 1 lasciando milioni di persone senza stipendio. In Cina fanno così, la gente esce di casa e la risbattono dentro casa”

Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’obbligo vaccinale per gli over 50. “In nessun Paese al mondo esiste l’obbligo vaccinale per gli over 50, è un unicum del nostro Paese –ha affermato Adinolfi-. Queste sono norme incostituzionali. Ci sono milioni di persone che non possono prendere lo stipendio perché non si vaccinano, viene leso l’articolo 1 della Costituzione. Con queste premesse potranno colpire chi vogliono con i loro provvedimenti. In Cina fanno così, la gente esce di casa e la risbattono dentro casa”.