MARIO COSSALI * PUNTO D’INCONTRO – TRENTO : « CASAPOUND TROVA LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI RAZZISTICI, DI CHI VUOLE TENERE LONTANO IL POVERO »

16.31 - venerdì 17 marzo 2023

Il Punto d’incontro alle Bellesini. Puntuale è arrivata CasaPound a trovare la giustificazione degli atteggiamenti razzisti di chi vuole tener lontano dagli occhi e dal cuore la presenza del povero e dello straniero. E’ sempre buona per ogni uso la considerazione: “Vadano da un’altra parte, qui non li vogliamo”. E

‘ evidente che ci sono problemi di comprensione della situazione che la nostra società deve affrontare, anche in Trentino, come se si potesse risolvere spostando le persone indesiderate sempre più lontano, per non vederle, per non sentirle.

“Non nel mio giardino”, si dice e si scrive , si mormora e si grida, ma il giardino è di tutti, la terra come la città ed è grave che ci sia pronto a cavalcare il rifiuto o addirittura il disprezzo qualcuno attrezzato per queste campagne indecorose per tutto il territorio trentino.

*

Mario Cossali

Presidente Anpi del Trentino