LORENZO RIZZOLI * TRENTO – CHIUSURA PARCHEGGIO “EX SIT”: « SONO SUFFICIENTI GLI STALLI AUTO DELLE AREE “MONTE BALDO” ED “EX ZUFFO”? »

12.18 - giovedì 2 novembre 2023

Buongiorno Direttore,

da qualche settimana la notizia che fa storcere il naso a molte persone frequentanti la città di Trento è quella relativa alla chiusura del parcheggio “ex Sit”. Infatti, al posto dell’attuale parcheggio verrà realizzato il nuovo hub intermodale con i fondi Pnrr. A lavori conclusi l’area ex Sit diventerà la nuova stazione delle autocorriere con parcheggio pertinenziale.

Ma perché fa così discutere la chiusura di questo parcheggio?

La chiusura del parcheggio ex Sit dal 6 novembre 2023 disturba parecchie persone, soprattutto i commercianti, in quanto a fine novembre 2023 verranno aperti i mercatini di Natale che, si sa, portano alla città un grande afflusso di turisti e la città ed i commercianti beneficiano di questo afflusso.

Ciò che disturba non è la chiusura del parcheggio, ma l’insufficienza delle soluzioni alternative proposte dall’amministrazione comunale. Infatti, con la chiusura del parcheggio ex SIT verranno a mancare 347 posti auto. Per sopperire a tale mancanza, l’amministrazione comunale ha previsto:

· Realizzazione, entro la fine dell’anno 2023, di 69 posti auto “stallo blu” in Via Pilati;

· Realizzazione, entro la fine dell’anno 2023, di 90 posti auto presso il parcheggio ex Italcementi (nato nel 2020 con 430 posti auto gratuiti);

· Realizzazione, nell’anno 2024, di ulteriori 100 posti auto presso il parcheggio ex Italcementi.

Conti alla mano, alla carenza di 347 posti auto (ex Sit), ne verranno realizzati 259 (via Pilati + ex Italcementi). Le prime due ore di sosta nei parcheggi Monte Baldo e Duomo saranno gratuite e verrà poi attivato un nuovo bus navetta di collegamento navetta “Parcheggio ex Italcementi” e “Parcheggio ex Zuffo”, dal lunedì al sabato dalle 6.45 alle 21 ogni 15 minuti e la domenica e i festivi dalle 8 alle 21 ogni 30 minuti.

Sono convinto che implementare l’area ex Italcementi sia positivo, in quanto l’area è attiva da circa 3 anni ed è ben utilizzata, con soddisfazione da parte di chi parcheggia l’autovettura.

L’utilizzo delle aree parcheggio Monte Baldo e Ex Zuffo non sono, a mio avviso, sufficienti e soddisfacenti; infatti chi arriva in città non può pensare che per raggiungere il centro della città deve parcheggiare la propria autovettura e poi attendere un bus navetta. Potrebbe essere fattibile se al posto del bus navetta ci fosse un trasporto a rotaia, tipo metro, tale da garantire puntualità nel servizio, evitando il traffico cittadino. Ma in assenza di bus con corsia di marcia a loro dedicata, fra traffico e ritardi uno non si gode nemmeno la visita alla nostra città, tanto meno gli acquisti nei nostri negozi.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento