LORENZO RIZZOLI * TRENTO – PARCHEGGIO “EX SIT”: “ VA POTENZIATA L’AREA EX ITALCEMENTI “

22.28 - sabato 28 ottobre 2023

Gentile direttore,

scrivo a proposito della chiusura del parcheggio del cosiddetto “Ex Sit”. Disagio tra i commercianti. Nei giorni scorsi ho letto l’intervento del gruppo consigliare Fdi contro la decisione del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, di chiudere a inizio novembre il parcheggio ex Sit di Via Canestrini per poter dare il via ai lavori di realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità finanziato, ce lo si augura, con i fondi Pnrr.

Trattandosi di un parcheggio che ospita circa 350 autovetture, reputo normale un po’ di agitazione nel mondo dei commercianti, in quanto, si sa, verso fine novembre ci saranno i mercatini di Natale che porteranno alla città ed al mondo del commercio cittandino importanti risorse finanziarie.

Le soluzioni alternative proposte dal sindaco di Trento tamponeranno solo parzialmente il venir meno del parcheggio di via Canestrini. Infatti, se da un lato implementare la vasta area all’ex Italcementi può essere una soluzione positiva, visto il funzionale utilizzo attuale dell’area, dall’altro lato credo che l’utilizzo delle aree parcheggio Monte Baldo o simili non sarà sufficiente e soddisfacente.

Chi arriva in città non può pensare che per raggiungere il centro della città deve parcheggiare la propria autovettura e poi attendere un bus navetta. Potrebbe essere fattibile se al posto del bus navetta ci fosse un trasporto a rotaia, tipo metro. Ma in assenza di bus con corsia di marcia a loro dedicata, fra traffico e ritardi uno non si gode nemmeno la visita alla nostra città, tanto meno gli acquisti nei nostri negozi.

A mio avviso va potenziata l’area ex Italcementi in misura piu marcata e va chiesta forte collaborazione con le scuole della città, o appena limitrofe (Arcivescovile, Bresadola, Manzoni), rendendo magari il parcheggio a pagamento obbligatorio, seppur a prezzo simbolico, al fine di utilizzare i cortili interni come parcheggio.

In realtà già le scuole rendono i propri cortili disponibili a parcheggio durante i fine settimana di dicembre, ma l’amministrazione comunale dovrà inventare qualcosa di più efficace del semplice utilizzo di parcheggi di attestamento collegati alla città da un servizio di bus navetta.

Lorenzo Rizzoli – Trento