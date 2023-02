CGIL CISL UIL – TRENTINO * INCONTRO CON GEROSA E ZANETTI (FDI): « ELEZIONI PROVINCIALI, NON INTENDIAMO ENTRARE NEL MERITO DEGLI ASSETTI DELLE COALIZIONI »

17.14 - giovedì 23 febbraio 2023

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro tra i segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino e Francesca Gerosa, accompagnata per l’occasione dal consigliere comunale Cristian Zanetti, facendo seguito alla richiesta arrivata direttamente dalla esponente di Fratelli d’Italia. Nel ribadire che in alcun modo il sindacato trentino intende entrare nel merito degli assetti delle coalizioni in vista delle elezioni provinciali del prossimo ottobre e che Cgil Cisl Uil sono autonome da qualsiasi forza politica, è stata riaffermata la centralità dei valori della democrazia, dell’antifascismo, dei diritti civili, dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, nonché della promozione dell’autonomia speciale del Trentino e dell’unità sindacale come principi fondanti del movimento sindacale nel perseguire gli obiettivi di avanzamento e miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate della nostra provincia.

Inoltre, è stato premesso che Cgil Cisl Uil del Trentino, prima dell’avvio della campagna elettorale per le elezioni provinciali, avanzeranno come consuetudine le proprie proposte rivolte a tutte le forze politiche riguardo il benessere della nostra comunità e il progresso del Trentino, con particolare attenzione ai temi del lavoro, del welfare, dello sviluppo sostenibile e della crescita equa del nostro territorio Durante l’incontro Cgil Cisl Uil del Trentino hanno esposto le proprie priorità per lo sviluppo del Trentino, a partire dall’emergenza salariale, illustrando i contenuti dei documenti unitari elaborati nel corso degli ultimi anni. Inoltre hanno chiesto venga ritirato il disegno di legge 148/XVI recante “Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006”, primo firmatario Claudio Cia.