DI NOI  – MEOGROSSI – TISSELLI * PD TRENTINO: « CONTINUA A CHIUDERSI AL SUO INTERNO E FARSI GOVERNARE DALLE CORRENTI, ANCHE QUANDO C’È DA COMPORRE IL COMITATO COSTITUENTE »

15.25 - giovedì 24 novembre 2022

Il PD continua a chiudersi al suo interno e a farsi governare dalle correnti anche quando c’è da comporre il comitato costituente verso un “nuovo PD”.

“Con l’evento di #riGenerazione avevamo chiesto al Segretario Letta che ci fosse apertura vera, rinnovamento, uno stop allo spacchettamento per correnti e potentati, almeno con l’introduzione di questo comitato costituente, per dare un segnale, per distinguersi rispetto agli errori del passato e guardare al futuro in modo diverso, con la speranza che il “nuovo PD” non fosse solo uno slogan, ma un cambiamento da attuare fin da subito.

E invece no, abbiamo perso un’altra occasione. È chiaro che il Segretario sia stato costretto alla presenza di tutti i capi corrente, così come anche fra i giovani ed esterni vi è una palese suddivisione correntizia, che potremmo elencare facilmente. Le pochissime novità inserite non sono sufficienti rispetto al chiaro segnale che ci ha condotto fin qui voglia anche guidare il percorso futuro.

Continuiamo a chiuderci e a farci del male ed è un peccato. Noi faremo sentire la nostra voce, dal basso, chiedendo a tutti qual è la nostra idea del PD, perché non saranno tre rappresentanti di circoli o due segretari provinciali a fare controtendenza rispetto a quello che sembra un circuito chiuso che poteva essere decisamente migliore di così”.

*

Davide Di Noi

Matteo Meogrossi

per info Giorgia Tisselli