PAT * FIERAMILANO – ARTIGIANO IN FIERA: « NELLO STAND LE ECCELLENZE DELL’AGROALIMENTARE, CON I PRODOTTI A MARCHIO “QUALITÀ TRENTINO“ »

14.28 - domenica 04 dicembre 2022

La tradizione trentina in vetrina a l’Artigiano in Fiera.Lunedì 5 dicembre conferenza stampa ad ore 17.30 al padiglione del Trentino (accesso dalla Porta Est). Il Trentino è presente con 26 aziende a questa importante manifestazione dove il pubblico ha la possibilità di acquistare, vedere prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, originali e di primissima qualità. Nello stand del Trentino anche le eccellenze dell’agroalimentare con i prodotti a Marchio Qualità Trentino.

Fino all’11 dicembre L’Artigiano in Fiera ritorna all’interno degli spazi espositivi di Fieramilano a Rho-Pero. A questa vetrina internazionale dell’artigianato di qualità giunta alla 26a edizione e dove oggetti, creazioni si possono non solo ammirare, ma anche acquistare, non manca una presenza qualificata degli artigiani trentini con i loro manufatti artistici e selezionati prodotti dell’agroalimentare.

Lunedì 5 dicembre ad ore 17.30 al padiglione del Trentino (accesso dalla Porta Est) è in programma una conferenza stampa alla quale interverranno il Presidente Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni per illustrare la partecipazione del Trentino, insieme agli artigiani presenti in Fiera e ai rappresentanti dei soggetti istituzionali che hanno promosso la presenza del nostro territorio.