DOLOMITI SUPERSKI * STAGIONE SCIISTICA 2019-20: « 137 IMPIANTI E 342 KM DI PISTE APERTI DA SABATO 30 NOVEMBRE »

Ci siamo! Dopodomani, sabato 30 novembre 2019 inizia ufficialmente la 46a stagione invernale di Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande al mondo.

Grazie alle copiose nevicate di metà novembre, che hanno interessato l’intero territorio dolomitico, gli appassionati troveranno ad attenderli 137 impianti aperti e 342 km di piste preparate alla perfezione in 11 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski.

È per tanto un inizio coi fiocchi, in molte zone anticipato di una settimana, in attesa che ci si avvicini al pieno regime con le restanti aperture previste tra il 4 e il 7 dicembre, puntuali per il weekend dell’Immacolata. La Sellaronda apre il 5 dicembre, anche se già dal 30 novembre sarà percorribile per poco più della metà in entrambe le direzioni. In allegato trasmetto PDF con tutti i dettagli delle aperture del 30 novembre.

Prima neve conveniente con lo special “Dolomiti Super Première”

A tutti coloro che non vedono l’ora di fare la prima uscita sulla neve, Dolomiti Superski propone l’offerta speciale “Dolomiti Super Première 2019”: per chi prenota una vacanza di almeno 4 giorni, un giorno di soggiorno più skipass saranno in omaggio e ci sono riduzioni anche per i corsi di sci e per il noleggio dell’attrezzatura. L’ offerta è ancora più vantaggiosa se si considera che in questo periodo gli hotel offrono prezzi di bassa stagione. L’offerta è valida dal 30 novembre al 21 dicembre 2019 presso gli esercizi che aderiscono alla promozione nelle zone Dolomiti Superski aperte. L’ultimo giorno valido per l’acquisto dello skipass è il 18 dicembre, l’ultimo giorno di validità per lo skipass in questa promozione è il 21 dicembre 2019.

Atleti già in gara sulle piste di Dolomiti Superski

Tra il 1° e il 3 dicembre 2019, le piste di Plan de Gralba in Val Gardena saranno teatro di ben 8 gare FIS nelle categorie giovanili. Ancor prima di aprire al pubblico, si disputeranno 2 discese libere maschili e femminili e altrettante gare di SuperG. Piste perfette insomma anche per i campioni di domani, che tradizionalmente aprono la stagione sulle pendici del Sassolungo, quest’anno innevato già dai primi di novembre.

I numeri di Dolomiti Superski

Infine, ricordiamo anche i numeri di Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande al mondo, che sta per iniziare la sua 46° stagione invernale.