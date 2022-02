COORDINAMENTO EUROPA VERDE ROVERETO (TN) * MOBILITÀ: “ FERROVIA ROVERETO-GARDA, FINALMENTE UNA PROPOSTA CHE CI CONVINCE “

22.42 - sabato 26 febbraio 2022

Finalmente! Da oltre 20 anni come Europa Verde – Verdi, spingiamo sulle istituzioni provinciali per veder risolto il tema della viabilità verso il Garda trentino. Vent’anni di attesa e proposte che hanno ora convinto tutti.

Lo scorso 19 gennaio 2021 l’intero Consiglio comunale di Rovereto ha deliberato a favore della realizzazione della Ferrovia Rovereto-Garda. La proposta, redatta da Europa Verde Rovereto assieme al gruppo di Rinascita, ha convinto tutte le forze politiche consiliari che hanno convenuto sia giunto il momento di partire.

Diversi gli interventi in aula dove sono state accolte le proposte arrivate anche dai vari gruppi consiliari proprio nell’idea che deve essere un’azione di tutti per favorire questa grande idea di sviluppo della mobilità sostenibile a salvaguardia del territorio e della sua vivibilità.

Il dispositivo votato da tutto il Consiglio comunale nel gennaio dello scorso anno chiedeva in particolare di “sollecitare la Giunta Provinciale alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del collegamento ferroviario Rovereto – Garda o Monaco – Garda”.

Ora, un po’ a sorpresa, l’annuncio del Presidente della Giunta provinciale che venerdì mattina ha presentato un’ipotesi di realizzazione che detta in 14 anni i tempi per la sua inaugurazione. Il progetto prevede una linea capace di trasportare sino a 10.000 passeggeri al giorno e dunque in grado di eliminare almeno per un terzo il traffico automobilistico.

Una gradita sorpresa che darebbe una conclusione positiva al percorso di soluzione ecologica che il mondo ambientalista persegue da un quarto di secolo.

Europa Verde si augura tuttavia che in fase progettuale vengano valutate tutte le soluzioni innovative apportate dalla tecnologia al fine di contenere i costi e di causare il minor impatto possibile sui territori interessati.

Ora l’attesa per vedere come alle dichiarazioni seguiranno presto atti concreti.

*

Coordinamento Europa Verde Rovereto e Vallagarina