PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « “AUTOSTRADA DEL BRENNERO”  E “DOLOMITI ENERGIA”  PROTAGONISTE DEL FORMAT “APPUNTI PER LA RIPARTENZA”, CIPOLLETTA DIALOGHERÀ CON CATTONI E MERLER »

Il futuro sostenibile del Trentino al Festival dell’Economia. In attesa del programma ufficiale della 15 edizione, che sarà annunciato nei prossimi giorni, il Festival dell’Economia 2020 di Trento riprende il ciclo di conferenze allestito negli scorsi mesi per offrire spunti di analisi e spiegazioni circa l’impatto della pandemia Covid-19 a livello nazionale e internazionale.

Questa settimana, Autostrada del Brennero e Dolomiti Energia saranno protagoniste del format “Appunti per la ripartenza”, in programma giovedì prossimo (10 settembre) alle ore 11. Nel corso della conferenza, trasmessa sui canali ufficiali del Festival (Sito, Facebook e YouTube), il coordinatore del comitato editoriale, Innocenzo Cipolletta, dialogherà con Diego Cattoni e Marco Merler, rispettivamente amministratori delegati di A22 e Dolomiti Energia, sul “Futuro sostenibile del Trentino”, ed identificare prospettive e opportunità per il territorio e per il sistema Paese.