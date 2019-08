Zeni (PD) * polizia di stato – triveneto: « mozione per chiedeRE alla Giunta pat di sostenere i Sindacati di Polizia per l’ottenimento di un nuovo elicottero »

Il Consigliere del Partito Democratico Luca Zeni ha depositato oggi una mozione in Consiglio provinciale, al fine di impegnare la Giunta a sostenere presso il Ministero degli Interni la richiesta dei Sindacati di Polizia del Triveneto per l’ottenimento di un nuovo elicottero da affidare al “X Reparto Volo della Polizia di Stato” con sede a Venezia.

Nell’apprezzare molto l’impegno del Sindacato per assicurare servizi di prevenzione e di controllo sempre più efficienti, la mozione del consigliere Zeni stigmatizza però la necessità per il Sindacato di chiedere l’appoggio dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per ottenere quei mezzi e quegli strumenti che il Ministro continua a promettere nei suoi ripetuti tour elettorali in tutta Italia, ma che, fino ad oggi, non sono mai arrivati alle Forze dell’Ordine.