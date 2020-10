RETEQUATTRO – “ RICETTE ALL’ITALIANA “ * « DA LUNEDÌ 19 OTTOBRE TORNANO DAVIDE MENGACCI ED ANNA MORONI »

Dal 19 ottobre – dal lunedì al sabato, dalle 11.20 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 13.30 – al via la nuova edizione di «Ricette all’italiana», appuntamento cult di Retequattro condotto da Davide Mengacci e Anna Moroni.

In loro compagnia, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, in veste di aspiranti chef, alle prese con i piatti classici della tradizione italiana sotto la super visione della mitica Moroni.

Oltre alle rubriche dedicate a barbecue, giardinaggio, economia domestica e hair styling, «Ricette all’italiana» dedica spazio al mondo degli amici a quattro zampe e al fenomeno dei food truck. Gianluca Mech, infine, interviene per offrire consigli di bellezza e benessere.

«Ricette all’italiana» – programma di Elio Bonsignore, con la produzione esecutiva Mediaset di Francesca Gioia – è disponibile on demand su MediasetPlay. Con Mediaset Italia, via satellite, va in onda negli Stati Uniti e in Israele e, via cavo, in Belgio, Svizzera, Francia, Slovenia, Paesi Bassi e USA.