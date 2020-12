ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * COVID-19: « SERVE TRASPARENZA, MINISTERO SALUTE E ISS HANNO MODIFICATO L’INDICAZIONE DI VERIFICARE I TEST ANTIGENICI POSITIVI CON TAMPONI MOLECOLARI? » 

Premesso che: dall’inizio della seconda ondata pandemica i dati sui tamponi antigenici per SARS-CoV-2 non sono stati resi pubblici alla comunità trentina – almeno fino al 3 dicembre – nonostante numerose sollecitazioni delle minoranze consiliari, degli ordini delle professioni sanitarie, del mondo accademico, delle parti sociali, della stampa e di molti cittadini e cittadine;

la mancata considerazione dei test antigenici positivi nel computo dei casi CoViD-19 presenti sul territorio, ha portato a sottostimare il rischio di diffusione dell’epidemia;

nella nostra Provincia nell’ultimo mese i tassi di ospedalizzazione, di ricovero in terapia intensiva e di decesso CoViD-19 correlati sono stati tra i più alti d’Italia e negli ultimi giorni hanno superato quelli dell’arancione (ex zona rossa) Alto Adige – Südtirol . Gli stessi tassi, poi, risultano del tutto fuori scala rispetto al resto del Paese se rapportati al numero di persone positive al tampone molecolare (interessanti a tal proposito i dati dettagliati sul blog dell’ex rettore Davide Bassi);

ciò non può che giustificarsi con una sottostima della popolazione contagiata, evidentemente imputabile alla quota di tamponi antigenici positivi non considerati nel computo totale dei casi. Computo complessivo che si rende necessario se, come stabilito dall’assessorato competente e da APSS, il tampone molecolare di controllo di ogni antigenico positivo non viene più eseguito da oltre un mese;

le misure preventive devono essere calibrate sui dati complessivi reali, altrimenti si sottostima il rischio e si attuano misure di contenimento dell’infezione inadeguate.

Tutto ciò premesso

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORA ALLA SALUTE

se il Ministero della Salute e l’ISS abbiano mai modificato l’indicazione di verificare i test antigenici positivi con i tamponi molecolari;

se sia mai stato comunicato al Ministero della Salute e ISS che da oltre un mese in Trentino abbiamo smesso di eseguire tamponi molecolari di controllo degli antigenici positivi;

di avere la seria storica giornaliera dei dati dei tamponi divisi per antigenici e molecolari (totali e positivi per tipo) da inizio novembre ad oggi;

di conoscere il numero delle persone attualmente positive in Trentino al SARS-CoV-2 (positive a molecolare o antigenico);

di conoscere l’incidenza cumulativa dei casi dell’inizio della seconda ondata epidemica sino ad oggi (positivi al molecolare o antigenico).

PAOLO ZANELLA

Gruppo provinciale FUTURA