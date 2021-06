ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE * DRONI: « TAVOLA ROTONDA SUL PROGETTO “ ECARO “, A GROTTAGLIE PROVE DI VOLO SENZA PILOTA »

Tra le iniziative e le attività collegate all’innovazione tecnologica e, nello specifico, per lo sviluppo dei voli commerciali suborbitali, ambito in cui l’aeroporto di Grottaglie è stato individuato come primo spazioporto nazionale, nel 2020 l’ENAC ha approvato il “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti” e sta predisponendo anche il “Regolamento per le Operazioni Suborbitali e l’Accesso allo Spazio” la cui sezione “Operazioni Suborbitali” dovrebbe essere consolidata entro la fine del 2021. Successivamente, saranno sviluppate le sezioni “Aviolancio” e “Operazioni di Rientro dall’Orbita”.

Si tratta di passaggi fondamentali per consentire di avviare un nuovo importante segmento dell’aviazione civile che consentirà nel prossimo futuro di effettuare voli suborbitali commerciali nel nostro Paese, utilizzando lo scalo di Taranto Grottaglie anche come spazioporto nazionale e arricchendo l’offerta infrastrutturale nazionale nell’ottica di una strategia di sviluppo dell’intero sistema dell’aviazione.

L’impegno dell’ENAC è quello di un supporto fattivo per realizzare investimenti in tale settore, anche al fine di non far perdere all’Italia il vantaggio di competitività sin qui acquisito.