VVF VOLONTARI LAVIS (TN) * INCENDIO: « BRUCIATA UN’AMPIA PORZIONE DI BOSCO IN LOCALITÀ ROSABEL, SUL POSTO IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE »

17.01 - mercoledì 23 marzo 2022

Ennesimo incendio in Trentino. A bruciare, oggi, anche un’ampia porzione di bosco in località Rosabel, tra Lavis e Giovo. Intervenuti immediatamente, poco prima delle 13, i vigili del fuoco volontari di Lavis, Giovo, Meano, Faedo, San Michele all’Adige, Zambana, Nave S. Rocco ed i permanenti di Trento. Le varie squadre stanno operando sul fronte dell’incendio per mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo. Sul posto anche personale del corpo forestale.