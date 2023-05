UIL SCUOLA RUA – TRENTO * DDL “CARRIERA DOCENTI”: ELINA MASSIMO: « LA MIA PROPOSTA “CORRETTIVA”, INVIATA A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI PAT » (PDF ALLEGATO)  

13.32 - venerdì 19 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Invio in allegato il documento – verbale redatto da Elina Massimo, coordinatrice dell’Area V (i dirigenti scolatici) della UIL Scuola. Dà conto della proposta “correttiva” avanzata dai Dirigenti UIL Scuola. Il testo è stato inviato a tutti i dirigenti scolastici della Provincia.

Massimo: “I Dirigenti Scolastici dell’area della dirigenza della UIL SCUOLA ritengono opportuno intervenire nel dibattito sul ddl 176/XVI “Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati d’apprendimento degli studenti e l’istituzione di percorsi sviluppo e crescita della professionalità dei docenti: connesse modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006”, con alcune considerazioni frutto di una riflessione approfondita e condivisa e segno di quanto la discussione in merito sia ancora accesa anche tra i capi di Istituto.”

*

Cordialità

Pietro Di Fiore

///

Trento, 19 maggio 2023

Ai Dirigenti scolastici iscritti UIL

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche

della Provincia di Trento

I Dirigenti Scolastici dell’area della dirigenza della UIL SCUOLA ritengono opportuno intervenire nel dibattito sul ddl 176/XVI “Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati d’apprendimento degli studenti e l’istituzione di percorsi sviluppo e crescita della professionalità dei docenti: connesse modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006”, con alcune considerazioni frutto di una riflessione approfondita e condivisa e segno di quanto la discussione in merito sia ancora accesa anche tra i capi di Istituto.

Se si condividono gli obiettivi individuati dal ddl nel miglioramento organizzativo, nel potenziamento degli apprendimenti dei ragazzi, nell’individuazione di percorsi di sviluppo e di crescita per gli insegnanti, si ritengono inadeguate e controproducenti le ipotesi di intervento tracciate dal decreto.

Nello specifico:

• non si ritiene né opportuno né corretto affidare al Dirigente Scolastico la pre-selezione per l’accesso al concorso: oltre che presentare problemi in merito ad oggettività e trasparenza ed esulare totalmente dalle funzioni e dalle responsabilità definite contrattualmente, ciò rischia di avere pesanti ripercussioni sul clima della scuola e di aprire a contenziosi di difficile soluzione;

• la professionalità dei docenti si costruisce, si evolve e si rafforza dalle conoscenze disciplinari e dalle competenze pedagogiche e didattiche; dall’esperienza, dalla passione e dalle capacità di relazione; dalla sperimentazione e dall’innovazione metodologica; da percorsi formativi coerenti con gli interessi e le scelte didattiche e pedagogiche del Progetto di Istituto e del singolo docente. Affidare ai concorsi la misurazione di tale professionalità appare riduttivo e inefficace, se non fuorviante.

Va inoltre più compiutamente definito il concetto di docente esperto per raccordare competenze ed esperienze evolute con l’obiettivo del potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti, ipotizzando il ricorso all’osservazione – esterna o di un team interno – e il coinvolgimento di tutti i diversi attori che fanno parte del contesto dei singoli istituti quali i colleghi, gli studenti e le famiglie, finalizzato anche al riconoscimento di legittimità di tali figure;

• la ricerca è parte integrante e imprescindibile della professione docente e il suo sviluppo nella didattica del quotidiano è affidata a progetti che vedono il coinvolgimento dei consigli di classe e di team dedicati. L’individuazione di docenti capaci di stimolare e coordinare la ricerca metodologica andrebbe affidata all’osservazione sistematica piuttosto che ad un unico momento, necessariamente aleatorio, quale il concorso;

• I docenti demandati all’organizzazione svolgono la propria funzione sulla base di una delega fiduciaria che, proprio in quanto tale, deve essere di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. Tale scelta potrebbe essere sostenuta da una verifica del curricolo del candidato non tanto sul piano delle competenze disciplinari e didattiche quanto su quello del suo orientamento professionale e delle conoscenze e delle esperienze specifiche.

Il sistema attuale delle figure strumentali, indicate dal collegio docenti se riferite all’area didattica, scelte dal dirigente Scolastico se esclusivamente riferite all’organizzazione, si è rivelato nel tempo efficace e le diverse funzioni svolte potrebbero trovare formalmente collocazione nel curricolo dei docenti.

Il tema, difficile e decisamente complesso, che impatta sull’intero sistema scuola e sulla vita di tutti gli stakeholders merita un confronto reale ed attento con tutte le sue componenti, che tenga conto delle osservazioni avanzate da chi la scuola la vive quotidianamente.

Inoltre, negli scorsi anni – o decenni – sono state messe a punto – anche dall’IPRASE – alcune ipotesi sulle modalità di valutazione della professionalità docente, sugli strumenti e sui metodi per renderla davvero efficace.

Riteniamo che i tempi siano ora maturi per cercare una risposta davvero condivisa e praticabile al legittimo bisogno di riconoscimento dei docenti, che rispetti ruoli e funzioni ma soprattutto il quotidiano lavoro di tutti.

*

Per l’area della dirigenza

UIL SCUOLA RUA di TRENTO

Professoressa Elina Massimo