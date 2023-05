CONFAGRICOLTURA – TRENTINO *GIORNATA MONDIALE API: « SABATO 20 MAGGIO AL VIA IL PROGETTO “BEE DAY”, I VIVAI LOCALI APRONO LE PORTE AI VISITATORI »

12.39 - venerdì 19 maggio 2023

Sabato 20 maggio Giornata mondiale delle api, al via il progetto BEE DAY. I vivai trentini aprono le porte ai visitatori, con una giornata di approfondimento rispetto al mondo delle api. La Giornata Mondiale delle Api viene celebrata il 20 maggio di ogni anno, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza.

Proprio per celebrare l’importanza delle api, quest’anno le associazioni di Confagricoltura del Trentino: Fiori del Trentino e l’Associazione Apicoltori Trentini, hanno organizzato un grande evento per scoprire questo magico mondo che non tutti conoscono. Sabato 20 maggio per l’intera giornata potrete visitare i Vivai Fiori del Trentino che hanno aderito all’iniziativa e trovare un apicoltore professionista che spiegherà l’importanza che le api ricoprono nella vita di tutti i giorni.

Florovivaisti trentini e apicoltori esperti decisi a coinvolgere il pubblico sull’importanza di salvaguardare le api, veri e insostituibili insetti impollinatori.

Progetto per onorare l’azione fondamentale di questi amabili insetti, insostituibili in tutto e per tutti. Le aziende florovivaistiche associate Fiori del Trentino che hanno aderito all’iniziativa:

