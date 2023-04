CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « ALTRO CHE SANZIONI, TANTE LE AZIENDE CHE LAVORANO CON MOSCA (TRA QUESTE PURE ANAS – ANCORA PRESENTE IN RUSSIA) »

18.47 - lunedì 3 aprile 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Pinuccio su aziende italiane e non solo che – come emerso da uno studio della Kyiv School of Economics e da una ricerca dell’università di Yale – nonostante le misure restrittive dell’UE continuano a fare affari come sempre con la Russia. Tra queste ce ne è anche una di Stato: l’Anas, che – come confermato sul loro sito – in Russia gestisce e si occupa della manutenzione di alcune autostrade. Contattata dall’inviato del tg satirico, la società del Gruppo FS Italiane ha specificato: «Anas a giugno 2022 ha deliberato la dismissione delle sue attività in Russia. Attivate subito, sono tuttora in corso tutte le azioni necessarie, che devono tuttavia superare un quadro di vincoli russi e sanzioni occidentali molto esteso e complicato, in continua evoluzione».

«Dal momento in cui ci sono aziende che bypassano le sanzioni e rimangono in loco c’è chiaramente una questione di opportunità etica e politica», commenta Dario Fabbri, analista geopolitico, direttore tra le altre cose di Domino, magazine edito da Enrico Mentana.

