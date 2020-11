TRENTODOC * CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS: « LE MEDAGLIE ASSEGNATE DAL GIORNALISTA E CRITICO TOM STEVENSON CONFERMANO LA QUALITÀ DELLA SPUMANTISTICA TRENTINA »

Trentodoc è lo spumante più premiato d’Italia al Champagne & Sparkling Wine World Championships, autorevole concorso di spumantistica internazionale

Le medaglie, assegnate dal giornalista e critico Tom Stevenson, confermano la qualità della spumantistica trentina

Trentodoc riceve 52 medaglie – 20 ori e 32 argenti – nella edizione 2020 del Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) 2020, concorso internazionale di prestigio dedicato alla spumantistica che quest’anno ha visto la partecipazione di produttori provenienti da oltre 30 Paesi diversi con oltre 1000 etichette.

Un risultato che rende Trentodoc il metodo classico più premiato d’Italia, in uno scenario in cui Italia e Francia – per la prima volta dall’istituzione del concorso ideato e presieduto da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine – ottengono lo stesso numero di ori, 47.

“Il concorso Champagne & Sparkling Wine World Championship e Tom Stevenson sono un punto di riferimento per la spumantistica mondiale e un riconoscimento di questo tipo rappresenta per tutto il nostro comparto motivo di grande soddisfazione e orgoglio ed un ulteriore stimolo per i nostri associati alla ricerca del continuo miglioramento qualitativo. La crescente reputazione di Trentodoc nel panorama italiano e internazionale della spumantistica è un importante valore per tutto il territorio trentino” commenta Enrico Zanoni, Presidente Istituto Trento Doc.

“Trentodoc non delude mai. È senza dubbio tra le tre migliori regioni al mondo nella produzione di spumante.” dichiara Tom Stevenson, secondo il quale l’altitudine e la montagna rappresentano per Trentodoc una grande risorsa in cui il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1.000 metri s.l.m., il 20% sopra i 2.000 e sono 94 le vette che superano i 3.000 metri. I territori dedicati alla vigna, che, in alcuni casi sorgono a 900 metri di quota, sono fazzoletti di terra rubati alla montagna, dove la proprietà media è molto frammentata e il costo dei campi elevato.

È la montagna, ancora una volta, che influenza il clima e la vita delle vigne anche nelle zone più basse del Trentino, con grandi escursioni termiche fra giorno e notte, indispensabili per permettere alle uve di raggiungere l’ottimale grado di acidità per la produzione del metodo classico. L’unicità del territorio è dovuta anche alla presenza del Lago di Garda a sud, dal quale soffia l’Ora che rinfresca l’aria mantenendo la salubrità delle uve.

Le Case spumantistiche Trentodoc

Altemasi

• GOLD Altemasi 2016 Millesimato Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7g RS)

• SILVER Altemasi 2011 Magnum Graal

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS)

Bolognani

• GOLD Bolognani 2014 Pernilo

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3.8g RS)

Borgo Dei Posseri

• GOLD Borgo Dei Posseri 2016 Tananai

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS)

Cantina Aldeno

• SILVER Cantina Aldeno 2016 Altinum Pas Dosé

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.7%)

90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 0.8g RS)

• SILVER Cantina Aldeno 2013 Altinum Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.4%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 1g RS)

Cantina d’Isera

• SILVER Cantina d’Isera NV 1907 Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.5g RS)

• SILVER Cantina d’Isera 2013 1907 Brut Riserva Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

• SILVER Cantina d’Isera 2015 1907 Brut Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

Cantina Romanese

• SILVER Cantina Romanese 2015 Lagorai Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.1g RS)

• SILVER Cantina Romanese 2015 Romanese Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6.2g RS)

Cantina Sociale di Trento

• SILVER Cantina Sociale di Trento NV 600 Uno Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

• SILVER Cantina Sociale di Trento NV 600 Uno Dosaggio Zero

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1g RS)

Cantine Monfort

• SILVER Cantine Monfort 2013 Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 3g RS)

Ferrari

• GOLD Ferrari NV Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

• GOLD Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

• GOLD Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

• GOLD Ferrari 2010 Perlé Bianco Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

• GOLD Ferrari 2011 Perlé Nero Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2g RS)

• GOLD Ferrari 2011 Perlé Nero Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2g RS)

• GOLD Ferrari 2013 Perlé

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

• GOLD Ferrari 2010 Riserva Lunelli

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

• GOLD Ferrari 2010 Riserva Lunelli

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

• SILVER Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

• SILVER Ferrari NV Maximum Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6g RS)

• SILVER Ferrari 2013 Perlé Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

• SILVER Ferrari 2014 Perlé Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

• SILVER Ferrari NV Perlé Zero Cuvèe 13

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 0g RS)

Gaierhof

• SILVER Gaierhof NV Siris

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7g RS)

Letrari

• GOLD Letrari 2011 Brut Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 6.2g RS)

• SILVER Letrari 2009 976 Brut Riserva del Fondatore

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS)

• SILVER Letrari NV Brut Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (Rosé, 6g RS)

• SILVER Letrari 2013 Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 6.5g RS)

Maso Martis

• GOLD Maso Martis 2014 Brut Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS)

• GOLD Maso Martis 2008 Madame Martis Brut Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.6%)

70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 6g RS)

• SILVER Maso Martis 2009 Madame Martis Brut Riserva

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 13.1%)

70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 6.5g RS)

Moser

• SILVER Moser NV 51.151

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Rotaliana

• SILVER Rotaliana NV R Extra Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3g RS)

Rotari

• GOLD Rotari 2013 Alperegis Rosé Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

• GOLD Rotari 2015 Alperegis Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

• GOLD Rotari 2014 Gran Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.9g RS)

• SILVER Rotari 2013 Alperegis Extra Brut Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chenin Blanc (White, 4.4g RS)

• SILVER Rotari 2013 Alperegis Pas Dosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 13%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

• SILVER Rotari 2014 Blanc de Blancs

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.1g RS)

• SILVER Rotari 2016 Brut Riserva Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

• SILVER Rotari 2015 Brut Vintage

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7.6g RS)

• SILVER Rotari NV Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.2g RS)

• SILVER Rotari NV Cuvée 28 Magnum

Trentodoc, Trentino, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.1g RS)

• SILVER Rotari 2015 Rosé Vintage Dated

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

Roverè della Luna

• SILVER Roveré della Luna 2016 Vervè Rosé

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12%)

100% Pinot Noir (Rosé, 3g RS)

Villa Corniole

• GOLD Villa Corniole 2016 Salísa Brut

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5.2g RS)

• GOLD Villa Corniole 2015 Salísa Zero

Trentodoc, Trentino, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 0.5g RS)