FAISA-CISAL TRENTINO * VIII CONGRESSO: « PAOLO SALTORI ELETTO ALL’UNANIMITÀ SEGRETARIO PROVINCIALE, MELZANI LUCA VICARIO »

VIII Congresso Provinciale FAISA-CISAL Trentino. La Scrivente comunica che in data odierna, alla presenza dei Delegati eletti nelle assemblee precongressuali, si è svolto a Trento presso ARIES WORKSPACE, l’VIII Congresso Provinciale della Federazione FAISA-CISAL Trentino, il quale ha eletto, all’unanimità, SEGRETARIO GENERALE il Sig. PAOLO SALTORI.

Il neo Segretario, tra le altre cose, nella relazione fatta al Congresso, ha ringraziato i Delegati presenti e, tramite gli stessi, ha voluto esprimere riconoscenza a tutti gli iscritti per la fiducia data, che ha permesso alla FAISA-CISAL Trentino di essere presente in maniera massiccia sul territorio provinciale e principalmente in Trentino Trasporti S.P.A. nonostante le numerose difficoltà che il settore sta riscontrando in questi ultimi anni, confermando, anche per il futuro, l’impegno costante a difesa dei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Uno dei punti cardine della relazione è sicuramente quello di puntare sui giovani che dovranno essere il futuro del Sindacato.

Ai lavori hanno partecipato anche tutti i componenti della Segreteria Nazionale e altri personaggi di spicco della compagine nazionale.

Il Segretario Generale Nazionale, Mauro MONGELLI dopo aver ringraziato la Segreteria uscente, nel ripercorrere i processi di trasformazione del settore (riforma TPL) condizionati anche dalle conseguenze della pandemia in corso, ha accentrato il suo intervento sul fatto delle aggressioni agli operatori del TPL. In tal senso si ritiene che debba essere costruito un tavolo permanente che coinvolga i vari Ministeri (MIMS e Ministero degli Interni e AA.DD.) per una costante mappatura degli eventi e alla verifica degli effetti delle azioni intraprese.

La Segreteria Provinciale risulta essere così composta:

SEGRETERIA PROVINCIALE:

SALTORI PAOLO (SEGRETARIO GENERALE)

MELZANI LUCA (SEGRETARIO VICARIO)

DEGASPERI MARIANO (SEGRETARIO AGGIUNTO)

Il Congresso, sempre all’unanimità, ha eletto, contestualmente, il Consiglio Provinciale che risulta essere così composto:

​CONSIGLIO PROVINCIALE:

BAMPI OSCAR

CAGLIEROTTI FABRIZIO

CRISTINI FEDERICO

DONARINI GIUSEPPINA

GIRARDI MAURO

PEDROTTI MARCO

SERAFINI WERNER

SIGNORETTI MARCO

ZARDINI FLAVIO

TESORIERE PROVINCIALE

DE PRA’ CRISTIAN

Sono stati eletti, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti, alla cui Presidenza è risultato eletto il Sig. Merli Maurizio e il Collegio dei Probiviri alla cui Presidenza è risultato eletto il Sig. Malfer Michele.

FAISA-CISAL Trentino