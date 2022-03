COMITATO “HORA ET LABORA” – TRENTO * FLASH MOB – PIAZZA FIERA: « RIAFFERMARE I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, SÌ AL LAVORO PER GLI OVER 50 SENZA “SUPER GREEN-PASS” »

19.30 - sabato 12 marzo 2022

Oggi si è svolta a Trento in piazza Fiera una manifestazione partecipata e pacifica in forma statica senza corteo. Sono stati nuovamente riaffermati i diritti costituzionalmente garantiti e in particolare il diritto al lavoro come sancito dalla Costituzione violata con le normative relative al “Green-pass” e la conseguente entrata in vigore del divieto di ingresso nei posti di lavoro per gli over 50 senza “Super Green-pass”.

LiberaMente sono state affrontate e raccontate, dai relatori, le versioni di una guerra che poteva essere evitata e per il bene di tutti bisogna finire. A causa dell’ignoranza della storia non solo – di noi occidentali – non si comprendono le ragioni di un conflitto che sembra storicamente non avere termine. Dopo aver ripercorso le vicende storiche che hanno portato l’Ucraina e la Russia al conflitto.

I manifestanti si sono successivamente spostati pacificamente in piazza Duomo per un brindisi augurale di buon umore e spensieratezza, con l’auspicio che i nostri politici ritrovino il senso della ragione e ritornino a fare politica.

*

Comitato “Hora et labora” – Trento