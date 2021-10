TRENTINO SVILUPPO SPA * BANDO MANAGER: « PER ADERIRE C’È TEMPO FINO AL 30/11/2021, CONTRIBUTI PER LE IMPRESE TRENTINE CHE ASSUMANO ESPERTI IN INNOVAZIONE »

Bando Manager: per aderire c’è tempo fino al prossimo 30 novembre. Contributi a favore delle imprese trentine per l’assunzione di figure esperte in innovazione, digitalizzazione ed internazionalizzazione.

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 30 novembre per partecipare al “Bando Manager” promosso dalla Provincia autonoma di Trento tramite la propria società di sistema Trentino Sviluppo. L’iniziativa, finanziata con 1 milione e 500 mila euro, è rivolta alle aziende trentine che intendono assumere manager aziendali specializzati nei campi dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. Il bando è a sportello e, grazie all’ampliamento del budget deciso dalla Provincia per rispondere alle numerose richieste pervenute, è ancora possibile fare domanda. In caso di accoglimento della richiesta, il contributo concesso sarà pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 60 mila euro su due anni. Tutte le informazioni sui requisiti, gli obblighi e le modalità di partecipazione, oltre al testo integrale del bando, sono consultabili on-line sul sito www.trentinosviluppo.it.

È ancora possibile per le imprese con sede legale o almeno una unità operativa sul territorio provinciale fare domanda per il bando “Interventi a sostegno dell’assunzione di manager aziendali specializzati in ambito innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid19 e per la promozione della competitività del sistema Trentino”, noto come Bando Manager.

I fondi sono dedicati all’assunzione di figure esperte con contratto di lavoro subordinato full time a tempo determinato o indeterminato. Gli ambiti di attività in cui i manager dovranno operare sono: innovazione (del prodotto, dei processi, per la riconversione, nuove progettualità, eccetera); digitalizzazione, promozione e comunicazione (in materia di marketing e promozione, processi di vendita e post vendita, nuovi strumenti di comunicazione digitale, eccetera); accesso ai mercati ed export (strategia commerciale per l’internazionalizzazione, partnership, partecipazione a fiere, b2b, missioni commerciali in presenza o virtuali, eccetera). Il manager assunto dovrà dimostrare 5 anni di esperienza in uno dei citati settori e di non essere stato alle dipendenze dell’impresa richiedente nei 24 mesi precedenti. È ammessa l’assunzione di personale che ha svolto in precedenza attività consulenziale per l’impresa richiedente.

Il contributo concesso sarà pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta nell’anno di riferimento e per non più di due anni consecutivi, per un minimo di 10 mila euro e un massimo di 50 mila euro (25 mila euro l’anno). Può essere di 60 mila euro (30 mila euro l’anno) se il manager è impiegato nell’ambito “Innovazione” e proviene da ruoli in un centro di ricerca pubblico trentino. L’impresa beneficiaria dovrà trasmettere il contratto con il manager individuato entro 60 giorni dalla concessione del contributo.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 novembre 2021. Vanno presentate attraverso la piattaforma on-line agora.trentinosviluppo.it. Saranno valutate da una apposita commissione sulla base dell’ordine cronologico e accolte fino a esaurimento delle risorse stanziate.