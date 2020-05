TRENTINO MARKETING * “ TRENTINO DELIVERY LAB“: « 10 DIRETTE LIVE PER AIUTARE GLI IMPRENDITORI DEL “FOOD&BEVERAGE” AD ATTIVARE LE CONSEGNE A DOMICILIO »

Qualcuno lo sta già facendo. Riuscire infatti ad organizzare un servizio di consegna a domicilio, in questa seconda fase dell’emergenza e in prospettiva dell’estate, può davvero essere un’opportunità da cogliere per garantire fatturato alle aziende, in particolare nel settore Food & Beverage: ristoranti, bar, botteghe ed esercizi commerciali che vendono prodotti del nostro territorio.

“Più che mai in questo momento – afferma Roberto Failoni assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo – il Trentino deve saper fare squadra e cogliere nell’emergenza nuove strade. Così oltre all’invito già lanciato a consumare prodotti trentini per sostenere le aziende dell’agroalimentare, abbiamo pensato a questa ulteriore opportunità di formazione a sostegno dell’attività e della redditività di ristoratori, dettaglianti ed esercenti ai quali va dato merito nel far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche”.

Non c’è dubbio che, una volta tolte le restrizioni agli spostamenti, sia i locali che gli eventuali turisti sul territorio, compresi i proprietari di seconde case, non rinunceranno ad usufruire della cucina e dei prodotti trentini. Organizzarsi per consegnarli a domicilio e per gestire al meglio una richiesta che potrebbe raggiungere numeri interessanti è quindi la sfida da raccogliere.

Un aiuto viene da Trentino Marketing che in collaborazione con le associazioni di categoria – Associazione Albergatori ed Imprese turistiche della Provincia di Trento, Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino e Associazione Ristoratori del Trentino entrambe aderenti a Confcommercio del Trentino, Confesercenti del Trentino – lancia il progetto Trentino Delivery Lab.

È un ciclo di 10 seminari in diretta online proposti proprio con l’intento di sensibilizzare ed aiutare gli imprenditori del settore ad attivare, con i consigli di esperti del settore, un proprio servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari e bevande.

“Nella fase attuale dell’emergenza – spiega Maurizio Rossini – amministratore unico, Trentino Marketing supporta l’intero sistema turistico in vista della ripartenza. Nello specifico abbiamo individuato un percorso di approfondimento pensato per il settore della ristorazione. Chi nella prossima estate verrà in Trentino, troverà anche un servizio di consegna a domicilio ben organizzato, e potrà godere di un momento importante dell’esperienza sul territorio come l’incontro con i nostri prodotti e la nostra cucina”.

Il ciclo di incontri si aprirà venerdì 8 maggio alle 15.00 con un primo intervento a cura di Fabrizio Vagliasindi, esperto di strategie d’impresa, di comprensione e approfondimento sull’importanza strategica e sulle possibilità che la delivery può portare in un momento in cui il distanziamento sociale è imprescindibile.

I successivi appuntamenti, sempre in diretta streaming e tenuti da diversi esperti del settore, saranno articolati su una parte specifica dedicata alla ristorazione, da come organizzare la cucina ai menù, e una parte dedicata al settore del commercio per organizzare efficacemente la consegna dei prodotti e la logistica. Si affronterà quindi il tema di come promuovere il servizio attraverso le piattaforme digitali e i social e di come gestire gli ordini.

Negli ultimi tre appuntamenti, invece, interverranno alcuni imprenditori locali come Riccardo Felicetti e lo chef Alfio Ghezzi, che condivideranno la loro esperienza diretta e i loro consigli.

Tutti i dettagli per accedere alle dirette sul sito: